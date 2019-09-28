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Ustalar bilgi ve becerilerini gelecek nesillere aktarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 11:08 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor Projesi" kapsamında, Diyarbakır'da her ay düzenlenen eğitim çalışmasıyla çeşitli mesleklerden ustalar, tecrübelerini gençlerle paylaşıyor - Proje kapsamında düzenlenen hasır işleme, dokuma, aşçılık, bakırcılık ve seramik kurslarında, ustalarla kursiyerlerin buluşması sağlanıyor - İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirin Eronat: - "Bu çalışmalarla kursiyerler görerek, yaşayarak daha güzel öğreniyor"

DİYARBAKIR (AA) - NURTEN ASLAN - Diyarbakır'da düzenlenen eğitim çalışmasıyla ustalar, bilgi ve becerilerini gelecek nesillere aktarıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen, "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor Projesi" kapsamında, Diyarbakır'da her ay düzenlenen eğitim çalışmasıyla çeşitli mesleklerden ustalar, tecrübelerini gençlere aktarıyor.

Proje doğrultusunda Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Yenişehir Halk Eğitim Merkezi ile Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerlerine yönelik farkındalık oluşturulması, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi için ustalar tarafından hasır işleme, dokuma ve yün keçe dokuma eğitimleri verildi.

Önümüzdeki aylarda da aşçılık, bakır ve seramik konusunda ustalar, kursiyerlerle buluşacak.

- "Kursiyerler görerek, yaşayarak daha güzel öğreniyor"

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirin Eronat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında her ay çeşitli meslek dallarından ustaları, kursiyerlerle bir araya getirdiklerini söyledi.

Daha önce hasır işleme ve dokuma alanında ustaların bilgilerini aktardığını, bu ay da yün keçe dokuma konusunda kursiyerlere eğitim verildiğini ifade eden eden Eronat, "Kursiyerler görerek, yaşayarak daha güzel öğreniyor. Yıl boyunca etkinliğimiz devam edecek. Unutulmaya yüz tutmuş sanatların gelecek nesillere aktarılması, öğretilmesi ve yaşatılması amaçlanıyor." dedi.

Eronat, bu çalışmalar sayesinde kursiyerlerin meslek edinmesinin sağlandığını dile getirerek, kursiyerlerin ilgisi ve yetenekleri doğrultusunda yeni istihdam alanlarının oluşturulduğunu aktardı.

- "Unutulmaya yüz tutan meslekleri gündeme getirmek istiyoruz"

Yün keçe dokuma ustası Mine Çelikkol, Olgunlaşma Enstitüsünde, el sanatları bölümünde usta öğretici olarak çalıştığını, kursiyerlere yün keçe çalışmasıyla ilgili bilgi aktardığını söyledi.

Bu çalışmada koyun ve deve tüyünden elde edilen yünleri farklı tekniklerle kumaş haline getirdiklerini ifade eden Çelikkol, "Kumaşları; süsleme, aksesuar, çanta ve seccadelerde kullanıyoruz. Günümüzde çok yaygın değil. Amacımız eskiyi yaşatmak ve bunu gelecek nesillere aktarmak. Unutulmaya yüz tutan meslekleri gündeme getirmek istiyoruz. Bu meslekleri kursiyerlere tanıtıyoruz." diye konuştu.

- "Ustalardan daha fazla bilgi edinmek için katıldım"

Kursiyerlerden Mekiye Büyükhan, yaklaşık 9 yıl önce Halk Eğitim Merkezi kurslarına katılmaya başladığını, çıraklık belgesini aldıktan sonra da usta öğretici olarak çalıştığını belirtti.

Sürekli kendisini geliştirdiğini ve çeşitli kurslara katıldığını dile getiren Büyükhan, "Bu tür çalışmalar sayesinde kadınlar kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyor, aile ekonomisine de katkı sunuyorlar. Bu etkinliğe de ustalardan daha fazla bilgi edinmek için katıldım." ifadelerini kullandı.

Sahra Karakaş, Halk Eğitim Merkezinde el sanatları ve İngilizce kursuna devam ettiğini anlatarak, "El sanatlarına çok meraklıyım. Daha çok bilgim olsun istiyorum. Farklı el sanatları ilgimi çekiyor. Bu nedenle projede yer aldım." şeklinde konuştu.

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