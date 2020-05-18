Ustaların gizlediği tarif! Lokum kıvamında Arnavut ciğeri işte böyle yapılıyor...

Barış Manço'nun şarkısında yer verdiği bayram coşkusu millet olarak iliklerimize kadar işlemiş. Kalabalık bayram sofralarının başında ailecek yenilen yemeklerin assolisti ciğer olarak karşımıza çıkar. Şiş, tava, yaprak, sote ve kavurma derken onlarca ciğer yemeğinden sıyrılan bir yıldız ise Arnavut ciğeridir.

Yapımı oldukça meşakkatli olan Arnavut ciğerinde asıl önemli nokta kıvamını tutturmaktır. İşte karşınızda yumuşak Arnavut ciğeri yapmanın püf noktaları...

LOKUM GİBİ ARNAVUT CİĞERİ NASIL YAPILIR?

Arnavut ciğeri denildiğinde aklımıza en başta Arnavutlara özel yöresel bir yemek olduğu düşüncesi gelir. Eğer böyle düşünenler arasında yer alıyorsanız; büyük bir yanılgı içerisindesiniz. Çünkü Arnavut ciğeri Türk mutfağına ait bir yemektir. Adını ise Osmanlı'da yaşayan ve ucuz olduğu için ciğer tüketen Arnavut halkından alır. Arnavutların sık yediği bu yemek için püf nokta ise; yüksek ateş ile kızgın yağda kızartılan ciğerlerin patates, soğan ve maydanoz ile birlikte servis edilmesidir.

ARNAVUT CİĞERİ İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELER

600 gram ciğer

1 çay bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karbonat

1 su bardağı sıvı yağ

1.5 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kişniş

2 adet patates

2 su bardağı sıvı yağ

Yarım demet maydanoz

1 adet kırmızı soğan

1 çay kaşığı sumak