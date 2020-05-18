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Ustaların gizlediği tarif! Lokum kıvamında Arnavut ciğeri işte böyle yapılıyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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"Kedi ulaşamadığı ciğere mundar" der atasözü ile başlayan ciğer yolcuğu Anadolu topraklarında oldukça lezzetli yemeklere dönüşür. Adana, Edirne derken ciğer Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yemeklerin baş tacıdır. Sabah kahvaltısında ciğer yiyebilecek kadar bu yemeğin müdavimi olan pek çok kişi var.

Ustaların gizlediği tarif! Lokum kıvamında Arnavut ciğeri işte böyle yapılıyor...

Barış Manço'nun şarkısında yer verdiği bayram coşkusu millet olarak iliklerimize kadar işlemiş. Kalabalık bayram sofralarının başında ailecek yenilen yemeklerin assolisti ciğer olarak karşımıza çıkar. Şiş, tava, yaprak, sote ve kavurma derken onlarca ciğer yemeğinden sıyrılan bir yıldız ise Arnavut ciğeridir.

Yapımı oldukça meşakkatli olan Arnavut ciğerinde asıl önemli nokta kıvamını tutturmaktır. İşte karşınızda yumuşak Arnavut ciğeri yapmanın püf noktaları...

LOKUM GİBİ ARNAVUT CİĞERİ NASIL YAPILIR?

Arnavut ciğeri denildiğinde aklımıza en başta Arnavutlara özel yöresel bir yemek olduğu düşüncesi gelir. Eğer böyle düşünenler arasında yer alıyorsanız; büyük bir yanılgı içerisindesiniz. Çünkü Arnavut ciğeri Türk mutfağına ait bir yemektir. Adını ise Osmanlı'da yaşayan ve ucuz olduğu için ciğer tüketen Arnavut halkından alır. Arnavutların sık yediği bu yemek için püf nokta ise; yüksek ateş ile kızgın yağda kızartılan ciğerlerin patates, soğan ve maydanoz ile birlikte servis edilmesidir.

ARNAVUT CİĞERİ İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELER

600 gram ciğer
1 çay bardağı un
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karbonat
1 su bardağı sıvı yağ
1.5 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı kişniş
2 adet patates
2 su bardağı sıvı yağ
Yarım demet maydanoz
1 adet kırmızı soğan
1 çay kaşığı sumak

ARNAVUT CİĞERİNİN YAPILIŞI

Lokum gibi yumuşak bir Arnavut ciğeri yapmak istiyorsanız; ilk adımsa mutlaka ciğerin zarını ve sinirlerini temizlemelisiniz.

Zarını ayırmak için köşesinden tutarak bıçağı yüzeyde gezdirmeniz yeterli olur. Zarın tamamen çıkmadan yarıda kopması durumunda ise; kaldığı yerden kolayca devam edebilirsiniz.

Ciğeri eşit olacak şekilde küp küp doğrayın. Kanının süzülmesi için 15-20 dakika boyunca bekletin.

Unun içerisine karbonat ve tuz ekleyin. Kanı süzülen ciğerleri bu unlu karışıma bulayın. Ciğerin üzerindeki fazla unu almak için bu sefer delikleri küçük kuru bir süzgeçte bekletin.

Tavada iyice kızan yağın içerisine ciğerleri atıp kızartın. Kızartma işlemi sırasında toz kırmızı biber ve kişnişi ekleyin.

Başka bir tavada ise küp küp doğranan patatesleri, altın sarısına gelene kadar kızartın.

Patatesleri ve ciğeri fazla yağından kurtardıktan sonra karıştırarak servis tabağına alabilirsiniz.

Arnavut ciğerinin en güzel eşlikçisi soğanları yapmak için ise; kırmızı soğanı piyazlık olacak şekilde uzun uzun doğrayın. (Beyaz soğan da tercih edebilirsiniz.) Doğranan soğanın üzerine sumak ve ince kıyılmış maydanozu ekleyerek ovalayın.

Sumaklı soğan karışımına biraz zeytinyağı ekleyerek daha lezzetli bir tat elde edebilirsiniz.

Patates ve ciğer karışımının yanına soğanları da koyduğunuzda Arnavut ciğeriniz hazır!


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