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Ustalarının ismini markalarında yaşatıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 11:09 | Son Güncelleme

Gaziantep'in tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bıçak üretimi yapan iki kardeş, 49 yıl önce kendilerine mesleği öğreten ustalarının ismini markalarında yaşatıyor - Kardeşiyle tamamen el emeğiyle ürettikleri "Ahmet" bıçaklarını Gaziantep ve çevre illerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına gönderen Cuma Alacalı: - "Nereden nasıl geldiğimizi ve ustamızı unutmama adına ürettiğimiz bıçaklarda Ahmet ustamızın ismi yaşatıyoruz" - Mustafa Alacalı: - "Ustamızın ismi Gaziantep'te ün salmıştır ve hem ona vefamızı göstermek hem de ismini yaşatmak istiyoruz"

GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Gaziantep'in tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bıçakçılık yapan Cuma ve Mustafa Alacalı kardeşler, mesleği öğrendikleri ustalarının ismini ürettikleri bıçaklarda yaşatıyor.

Bıçakçılığa 49 yıl önce ustaları Ahmet Başardı'nın yanında başlayan Cuma (65) ve kardeşi Mustafa Alacalı (55), yıllarca ustalarının yanında zorlu mesleklerinin bütün inceliklerini öğrendi.

Ahmet Başardı'nın 6 yıl önce hayatını kaybetmesinin ardından mesleklerini, işe başladıkları yer olan Bakırcılar Çarşısı'ndaki 10 metrekarelik aynı dükkanda sürdüren kardeşler, nasırlı elleriyle binbir emek vererek ürettikleri "Ahmet" markalı bıçaklarla, ustalarına olan minnet borçlarını ödemeye çalışıyor.

Bıçak ustası Cuma Alacalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1970 yılında Ahmet Başardı'nın yanında çıraklığa başladığını, kendisini ve kardeşini zanaat sahibi yapan ustalarının emeklerini asla ödeyemeyeceklerini söyledi.

Kardeşiyle birlikte yıllardır bıçak üreterek Gaziantep ve çevre illerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına sattıklarını anlatan Alacalı, insanın geçmişini, nereden geldiğini hiçbir zaman unutmaması gerektiğini vurguladı.

Alacalı, ustalarına her zaman dua ettiklerini dile getirerek, "Kendisinden Allah razı olsun ve mekanı cennet olsun. Bizleri yetiştirdi ve bir zanaat sahibi yaptı. Bizler de onun yetiştirdiği öğrencileri olarak mesleğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Nereden nasıl geldiğimizi ve ustamızı unutmama adına ürettiğimiz bıçaklarda Ahmet ustamızın ismi yaşatıyoruz. Meslekte hiç para kazanmadığımız zamanlar da oldu ama mesleğimizi sürdürüyoruz." dedi.

Mustafa Alacalı da 10 yaşında başladığı mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüğünü vurguladı.

Yaptıkları işin güce dayalı olduğunu ve ustalarından öğrendikleri şekilde mesleği sürdürmek için gayret ettiklerini ifade eden Alaca, "Ellerimde halen geçmişteki yaraların izlerini taşıyorum. O bizim büyük ustamız. Çocukluğumdan beri elimde emeğimin izleri var. Elinde bu izler olmazsa bu mesleği öğrenemezsin. Her ürettiğimiz bıçağı titizlikle hazırlıyoruz ve müşterilerimize sunuyoruz. Ustamızın ismi Gaziantep'te ün salmıştır ve hem ona vefamızı göstermek hem de ismini yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bakırcılar Çarşısı bıçakçı kardeşler Gaziantep

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