Ustalarının ismini markalarında yaşatıyorlar

Alacalı, ustalarına her zaman dua ettiklerini dile getirerek, "Kendisinden Allah razı olsun ve mekanı cennet olsun. Bizleri yetiştirdi ve bir zanaat sahibi yaptı. Bizler de onun yetiştirdiği öğrencileri olarak mesleğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Nereden nasıl geldiğimizi ve ustamızı unutmama adına ürettiğimiz bıçaklarda Ahmet ustamızın ismi yaşatıyoruz. Meslekte hiç para kazanmadığımız zamanlar da oldu ama mesleğimizi sürdürüyoruz." dedi.

Mustafa Alacalı da 10 yaşında başladığı mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüğünü vurguladı.

Yaptıkları işin güce dayalı olduğunu ve ustalarından öğrendikleri şekilde mesleği sürdürmek için gayret ettiklerini ifade eden Alaca, "Ellerimde halen geçmişteki yaraların izlerini taşıyorum. O bizim büyük ustamız. Çocukluğumdan beri elimde emeğimin izleri var. Elinde bu izler olmazsa bu mesleği öğrenemezsin. Her ürettiğimiz bıçağı titizlikle hazırlıyoruz ve müşterilerimize sunuyoruz. Ustamızın ismi Gaziantep'te ün salmıştır ve hem ona vefamızı göstermek hem de ismini yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

