Ustalık belgesi nasıl alınır? Ustalık belgesi almanın koşulları nelerdir?

Ustalık belgesine sahip olmak, kanunlar tarafından belirlenmiş olan pek çok meslek dalında faaliyet gösterebilmek için mutlaka gereklidir. Bu belgeyi alabilmek içinse fiilen çalışılması ya da direkt ustalık belgesi sınavına girilmesi gerekir. Peki ustalık belgesi nedir?

Ustalık Belgesi Nedir?

3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu kapsamına göre "usta" olarak adlandırılan kişi, bir mesleğin gerektirdiği kabiliyet, bilgi ve iş alışkanlıklarını kazanan, bunları mal veya hizmet üretiminde uygulayarak standartlara göre sürecin tamamını plânlayabilen kişilerdir. Bu tür kişilere de mesleki yeterlilik belgesi olarak verilen dokümana ise "ustalık belgesi" adı verilir. Bu belgeye sahip olan kişiler ya da bu belgeye sahip kişileri çalıştıranlar, bağımsız olarak iş yeri açmaya haizdir.

Ustalık Belgesi Nasıl Alınır?

Peki ustalık belgesi nasıl alınır? Ülkemizde ustalık belgesi almak için mesleki (çıraklık) eğitim merkezlerine başvurulması gerekir. Belge almak isteyen kişiler kanun ve yönetmelik kapsamında direkt ustalık sınavına tabi tutulur ve başarılı olursa kendilerine ustalık belgesi teslim edilir.