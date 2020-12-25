Ustalık belgesi nasıl alınır? Ustalık belgesi almanın koşulları nelerdir?

Ustalık belgesine sahip olmak, kanunlar tarafından belirlenmiş olan pek çok meslek dalında faaliyet gösterebilmek için mutlaka gereklidir. Bu belgeyi alabilmek içinse fiilen çalışılması ya da direkt ustalık belgesi sınavına girilmesi gerekir. Peki ustalık belgesi nedir?
3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu kapsamına göre "usta" olarak adlandırılan kişi, bir mesleğin gerektirdiği kabiliyet, bilgi ve iş alışkanlıklarını kazanan, bunları mal veya hizmet üretiminde uygulayarak standartlara göre sürecin tamamını plânlayabilen kişilerdir. Bu tür kişilere de mesleki yeterlilik belgesi olarak verilen dokümana ise "ustalık belgesi" adı verilir. Bu belgeye sahip olan kişiler ya da bu belgeye sahip kişileri çalıştıranlar, bağımsız olarak iş yeri açmaya haizdir.
Peki ustalık belgesi nasıl alınır? Ülkemizde ustalık belgesi almak için mesleki (çıraklık) eğitim merkezlerine başvurulması gerekir. Belge almak isteyen kişiler kanun ve yönetmelik kapsamında direkt ustalık sınavına tabi tutulur ve başarılı olursa kendilerine ustalık belgesi teslim edilir.
Ustalık belgesi almak kişiler ilk etapta kalfalık belgesi almış ve ustalık eğitimine katılmışsa, çalışma süresi kadar çalıştırıldıklarında ustalık sınavına katılmaya hak kazanırlar. Ülkemizde bu kapsamdaki çalışma süresi 5 yıldır. Diğer bir deyişle, kalfalık belgesi olan kişiler, mesleğinin gerektirdiği bir yerde 5 sene çalıştıklarında direkt ustalık sınavına girebilir ve başarılı oldukları takdirde ustalık belgesi alabilir.
Ülkemizde meslek dalı çıraklık eğitimi uygulama kapsamında 110 adet mesleki dal bulunur. Bu mesleklere ait tüm eğitim, sınav ve başarılı olan kişilere ait belgelendirme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğunda gerçekleşir. Ustalık belgesi başvuru sırasında sınava alınmadan önce ibraz edilmesi gereken belgeler ise şunlardır:
Eğitim verme yetkisi için ustalık belgesi sahibi olmak yeterli değildir. Eğer kişi eğitim vermek istiyorsa, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen iş pedagojisi eğitimlerini almalı ve eğitim sonunda yapılan sınavların hepsinden başarı sağlamalıdır. İş pedagojisi kursunu tamamlayan kişiler, "Usta Öğretici" belgesi almaya hak kazanır. Öte yandan eğitim verilecek meslek dalında en az 12 kişinin eğitim için başvurması gerekir. Gerekli kişi sayısı tamamlandığında usta öğretici tarafından kurs açılır ve 40 saatlik bir eğitim programı uygulanır. Toplam eğitim süresi (40 saat), 8 parçaya bölünerek plânlama yapılır. Derse devamsızlık yapan öğrencilere sertifika verilmez.
Ustalık ve kalfalık belgesi sınavları her yıl şubat, haziran ve eylül aylarında düzenlenir. Yılda 3 kez düzenlenen bu sınavların haricinde farklı bir sınav ya da mülakat programı uygulanmaz. İlgili sınavlara, çıraklara verilen eğitimlerin tamamını bitirmiş olan kişiler, kalfalar, meslek lisesi mezunları ve denklik belgesi olanlar katılabilir.
Ustalık belgesi alma süresi, çıraklık eğitimi ve denklik sistemine göre farklılık gösterebilir. Sınavları başarıyla geçen kişiler için hazırlanan ustalık belgesi yaklaşık 1 ay içinde basılır ve teslim edilir. Denklik sistemi ile ustalık belgesi alma süreci ise 3 - 4 ay sürebilir. Ayrıca sınavın yapılacağı tarihlere göre de belge alma süresi değişkenlik gösterebilir.
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