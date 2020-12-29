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Üsteğmen trafik kazasında hayatını kaybetti

29.12.2020 10:33 | Son Güncelleme:
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Hakkari’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Piyade Üsteğmen Ahmet Yıldırımer, Tufanbeyli’de toprağa verilecek.Hakkari-Yüksekova karayolunun Beşatlı köyü yakınlarında Van’a giden yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen tırın çarpışması sonucu dün 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Hakkari’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Piyade Üsteğmen Ahmet Yıldırımer, Tufanbeyli’de toprağa verilecek.
Hakkari-Yüksekova karayolunun Beşatlı köyü yakınlarında Van’a giden yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen tırın çarpışması sonucu dün 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin arasında Adana’nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Kayarcık Mahallesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Üsteğmen Ahmet Yıldırımer’in de olduğu ortaya çıktı. Cenazesi Tufanbeyli Devlet Hastanesine getirilen üsteğmenin bugün öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Evli olduğu öğrenilen üsteğmen için Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili de taziye mesajı yayınladı. Üsteğmenin izne ayrılarak Tufanbeyli’ye gelmek için yola çıktığı sırada kazada hayatını kaybettiği belirlendi.

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