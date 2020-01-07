Üstgeçitte intihara kalkışan genç itfaiyenin açtığı çadıra düştü

Olay, akşam saatlerinde Kanyon Bulvarı'nda meydana geldi. Emrah G., Sancaktar yaya üstgeçidine çıkarak intihar edeceğini söyledi.

Üstgeçitteki genci görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler önlem alırken, polisler de üstgeçide çıktı. İkna etmek isteyen polislere direnen Emrah G., bir süre sonra kendini boşluğa bıraktı.

Genç, itfaiye ekiplerinin atlama çadırına düştü. Yara almadan kurtulan Emrah G. düştüğü çadırdan çıkarılarak sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Emrah G., hastanedeki işlemlerinden sonra ifadesinin alınması için emniyete götürülecek. (DHA)

