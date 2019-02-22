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Üstgeçitteki intihar girişimi, trafiği kilitledi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 20:08 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da, işten çıkarıldığını ve eşinin de kendisini terk edeceğini öne sürerek, intihar edeceğini söyleyerek çevreyolundaki üstgeçide çıkan Şahin I.'yı, olay yerine gelen eşi ikna etmeye çalışırken, kapanan yol nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Üstgeçitteki intihar girişimi, trafiği kilitledi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, işten çıkarıldığını ve eşinin de kendisini terk edeceğini öne sürerek, intihar edeceğini söyleyerek çevreyolundaki üstgeçide çıkan Şahin I.'yı, olay yerine gelen eşi ikna etmeye çalışırken, kapanan yol nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından Şahin I., ikna edilerek indirildi.
Süleymanpaşa ilçesinde oturan ve çalıştığı bir seyahat firmasındaki işinden çıkarıldığını iddia eden Şahin I., çevreyolundaki üst geçide çıkarak intihar edeceğini söyledi. Şahin I.'yı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, trafiği keserken, Şahin I.'nın olası atlaması ihtimaline karşı itfaiye ekipleri de şişme yatak açarak önlem aldı. Polislerin ikna etmeye çalıştığı Şahin I., eşinin getirilmesini, aksi halde atlayacağını söylemesi üzerine telefonla ulaşılan eşi, olay yerine geldi. Üstgeçit üzerinde eşi ve polislerin yaklaşık 45 dakika süren çabalarının ardından Şahın I., ikna edilerek indirildi.
Olay nedeniyle Tekirdağ-Malkara yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis, Şahin I.'yı ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

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Üstgeçitteki intihar girişimi, trafiği kilitlediÜstgeçitteki intihar girişimi, trafiği kilitlediÜstgeçitteki intihar girişimi, trafiği kilitlediÜstgeçitteki intihar girişimi, trafiği kilitledi

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