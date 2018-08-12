Üstsüz balkona çıkan şarkıcıya sevgili markajı

Genç sevgili balkona üstsüz çıkan şarkıcının görüntü vermemesi için kollarıyla sevgilisi sansürlemeye çalıştı.
Katie Price balkonda üstsüz görüntülendi
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Kris Boyson ile tatile çıkan ünlü şarkıcı Katie Price balkona üstsüz çıkınca objektiflerden kaçamadı.
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SEVGİLİSİ KOLLARIYLA GİZLEMEYE ÇALIŞTI
Katie Price, sevgilisiyle romantik dakikalar yaşarken tüm bakışları da üzerine çekti.
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Katie Price'ın fazlaca rahat olduğu gözlenirken, Kriz Boyson kollarıyla sevgilisini sansürlemeye çalıştı.