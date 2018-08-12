MAGAZİN

Üstsüz balkona çıkan şarkıcıya sevgili markajı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.08.2018 15:49 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Katie Price, Tayland'da sevgilisiyle görüntülendi.

Genç sevgili balkona üstsüz çıkan şarkıcının görüntü vermemesi için kollarıyla sevgilisi sansürlemeye çalıştı.

Katie Price balkonda üstsüz görüntülendi

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Kris Boyson ile tatile çıkan ünlü şarkıcı Katie Price balkona üstsüz çıkınca objektiflerden kaçamadı.

Kris Boyson ile tatile çıkan ünlü şarkıcı Katie Price balkona üstsüz çıkınca objektiflerden kaçamadı.
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SEVGİLİSİ KOLLARIYLA GİZLEMEYE ÇALIŞTI

SEVGİLİSİ KOLLARIYLA GİZLEMEYE ÇALIŞTI
Katie Price, sevgilisiyle romantik dakikalar yaşarken tüm bakışları da üzerine çekti.
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Katie Price'ın fazlaca rahat olduğu gözlenirken, Kriz Boyson kollarıyla sevgilisini sansürlemeye çalıştı.

Katie Price'ın fazlaca rahat olduğu gözlenirken, Kriz Boyson kollarıyla sevgilisini sansürlemeye çalıştı.
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