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Üstü açık otomobiliyle seyir halindeyken dans eden sürücüye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 21:14 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, üstü açık otomobiliyle seyir halindeyken  dans eden ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepki çeken sürücü Batuhan Y., gözaltına alındı.

Üstü açık otomobiliyle seyir halindeyken dans eden sürücüye gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, üstü açık otomobiliyle seyir halindeyken dans eden ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepki çeken sürücü Batuhan Y., gözaltına alındı. 'Pişmanım' diyen Batuhan Y., adliyeye sevk edildi.
Konak tünelinde, üstü açık otomobiliyle seyir halindeyken ellerini direksiyondan çeken ve açtıkları müzik eşliğinde dans eden 2 kişinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine büyük tepki çekti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden yola çıkarak 35 BTU 18 plakalı otomobilin sürücüsü Batuhan Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde pişman olup, ders aldığını belirten Batuhan Y., adliyeye sevk edildi.

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