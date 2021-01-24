HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Üstü emlakçı altı uyuşturucu serası

Üstü emlakçı altı uyuşturucu serası

24.01.2021 10:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta kiraladığı işyerini sözde emlakçı gibi kullanıp, alt katını uyuşturucu serasına çeviren kadın polis ekiplerine yakalandı.

Esenyurt’ta kiraladığı işyerini sözde emlakçı gibi kullanıp, alt katını uyuşturucu serasına çeviren kadın polis ekiplerine yakalandı. “Ben ne zaman uyuşturucu alsam yakalanıyorum ondan dolayı bu yöntemi buldum” diyerek kendini savunan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Esenyurt ve Büyükçekmece’de emlakçılık adı altında kiraladığı işyerlerini uyuşturucu serasına çeviren Ümmühan T., Esenyurt Asayiş Büro ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Emlakçı görünümlü kullandığı işyerinin en alt katında esrar elde etmek için dişi Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen kadın gözaltına alındı. Kadının uyuşturucu madde üretimi için ışıklandırma ve ısıtıcı sistemleri kurması ise pes dedirtti.

“İçmek için yetiştiriyordum”
Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair istihbarat çalışması yaptıktan sonra harekete geçti. Ekipler uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen emlakçı Ümmühan T.’yi bir süre takip ederken, Büyükçekmece’de de bir işyerini emlakçı olarak kiraladığı bu işyerinin altında uyuşturucu elde etmek için ekim yaptığını belirledi. İşyerlerine baskın yapan ekipler, uyuşturucu serasını ele geçirdi. Ümmühan T. ise, “Ne zaman uyuşturucu madde almak istesem başımı belaya sokuyorum ve yakalanıyorum. Ben de kendim için yetiştirmeye başladım. Uyuşturucu parasını, elektriğe yatırıyorum artık” diye kendini savunması pes dedirtti.

Uyuşturucu serasına el konuldu
Emlakçı bürosunun alt katında dişi Hint keneviri yetiştirmek üzere gerekli ortamın sağlandığı ışıklandırma ve ısıtıcı sistemleri kurulduğu belirlendi. Buradaki saksılarda 22 kök dişi Hint kenevirinin yanı sıra uyarıcı ve halüsinasyon özelliği olan 1 gram metamfetamin, 3.92 gram esrar tohumu, 78.15 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesi’ndeki nöbetçi mahkeme tarafından ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soyduAdana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soydu
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısıMeteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Outlook hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Outlook hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan çarpıcı açıklama: AK Parti ile ittifak yapılabilir

Karamollaoğlu'ndan çarpıcı açıklama: AK Parti ile ittifak yapılabilir

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Ronaldo, 53 milyonluk teklifi elinin tersiyle itti

Ronaldo, 53 milyonluk teklifi elinin tersiyle itti

Türk gemisine korsan saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Türk gemisine korsan saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdü

4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdü

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Diğer Haberler

Türk gemisine korsan baskınıyla ilgili son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Türk gemisine korsan baskınında son durum

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Azez'de sıcak çatışma! Hepsi imha edildi

Şişli'de yankesicilik yapan çocuk kamerada

Yankesicilik yapan çocuk kamerada

Koronavirüsü atlatanlarda en çok bu şikayetler kalıyor

Koronavirüsü atlatanlarda en çok bu şikayetler kalıyor

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.