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'Üstü kirli' diye çocuğu otobüsten atmıştı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 14:18 | Son Güncelleme

Bursa'da özel halk otobüsü şoförü tarafından 'üstü ve ayakları kirli' olduğu iddiasıyla otobüsten indirilen çocuk haberiyle ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

Bursa'da iddiaya göre üstü ve ayakkabıları kirli olan bir çocuk otobüse binmek istedi. Kartını okutan çocuk daha sonra içeri doğru yürüdüğü sırada, otobüs şoförü, ayaklarındaki çamurlar otobüse yayıldığı için sinirlenerek çocuğu aşağı indirdi. Durumu fark eden yolcular şoföre tepki göstermeye başladı.

Ortaya çıkan görüntülerde, otobüs şoförü bir yolcunun üzerine yürüdü. Yanında bir yakını daha olan şoför, yolcuyu darp etti, hızını alamayınca ise boğazını sıkarak boğmaya kalktı.

'GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI'

Olayın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bugün bazı sosyal medya mecraları ve basın yayın organlarında 'Özel halk otobüsünde ayağı çamurlu olduğu iddiasıyla otobüsten indirilen çocuk' şeklinde kamuoyuna yansıyan konu tamamı ile yanlış aksettirilmiştir. Konu, iki gencin özel halk otobüsünde çekirdek kabuklarını yere atmasından kaynaklanmış, yolcuların kendi aralarındaki tartışmaya otobüs şoförünün de müdahalesiyle istenmeyen boyuta uzanmıştır. Ancak şoförün olaya müdahale tarzını asla tasvip etmiyoruz. Şiddetin hiçbir türüne asla taviz veremeyeceğiz için otobüs şoförü görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Üstü kirli diye küçük çocuğu otobüsten attıSosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Üstü kirli diye küçük çocuğu otobüsten attı

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Büyükşehir Belediyesi OTOBÜS Bursa Çocuk

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