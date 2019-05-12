Üstün ırk ’akbaşlara’ Amerikan kancası

Milli bir köpek olmasına rağmen Türkiye’deki yanlış üretimler ile saf ırkı tehlikede olan akbaşlar, ABD Tarım Bakanlığının önerisi ile Amerikalılar tarafından her geçen gün daha fazla tercih ediliyor.

Esas olarak Türkiye’ye ve Eskişehir’e özgü akbaşlar, yanlış üretim teknikleri ile ülkedeki değerini her geçen gün kaybediyor. Ülkede saf ırkı doğru olarak korunamayan bekçi köpeği akbaşlara yurt dışındaki ilgi ise oldukça yoğun. Yurt dışında yapılan araştırmalarda üstün ırk olduğu belgelenen akbaşları özellikle Amerikalılar el üstünde tutuyor. Akbaşlar, ABD Tarım Bakanlığı tarafından çiftçilere ve hayvancılara resmi olarak tavsiye ediliyor. Resmi kayıtlara göre Amerika’daki akbaş sayısı ise 5 bini geçerken, Türkiye’de bu rakam oldukça geride. Yetkililer ise saf ırkın korunması ve yaygınlaştırılması için yoğun uğraş veriyor.

“Teksas’ta dahi Akbaş ırkı inanılmaz bir şekilde tercih edilir durumda”

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Cevdet Duru, “Bizim köpeğimizin Amerikalılar tarafından daha fazla üretiliyor olması bizim için iyi bir şey değil. Bunu değiştirmemiz lazım” ifadelerini kullandı. Duru, akbaş köpeklerinin Amerikan Tarım Bakanlığı tarafından hayvan üreticilerine önerildiğini belirtti. Bu ırka Türkiye’nin yeteri kadar sahip çıkmadığını ifade eden Duru, “Akbaş köpekleri bizim yerli efsanemiz aslında. Sahip çıkmamız gereken efsane ırklarımızdan bir tanesi. Maalesef bu zamana kadar bu ırka yeteri kadar sahip çıktık mı? Tartışılır. Bu ırkın mensubu olan köpeklerimiz 1960’lı yılların başında yurt dışına götürülmüş. Amerika’da belli amaçlar doğrultusunda çiftleştirilmiş. Orada ulaşan nüve, maalesef ülkemizdeki köpeklerin sayısını geçmiş durumda. Bunun da başlıca sebebi akbaş ırkının özellikle Amerikan Tarım Bakanlığı tarafından bütün hayvan üreticilerine bir numaralı koruma köpeği olarak önerilmiş olması. Akbaş ırkının mükemmel özellikleri Amerikalılar tarafından kayıt altına alınmış durumda. Bunu biz söylemiyoruz. Amerikan Tarım Bakanlığı bunu kayıt altına alıyor ve üreticilerine öneriyor. Teksas’ta dahi akbaş ırkı inanılmaz bir şekilde tercih edilir durumda. Köpeklere de bizim isimlerimizi veriyorlar. Pamuk, Çoban ve Kar gibi. Türk köpeği olduğunu biliyorlar. Venezuela’dan Karayipler’e kadar akbaş isteyen var” şeklinde konuştu.