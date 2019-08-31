Üstün yetenekli öğrenciler yapay zeka kullanarak yarıştı

TÜRKİYE'nin 6 ilindeki Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (ARGEM) liselerinde eğitim 18 üstün yetenekli öğrenci, Ankara'daki Havelsan yaz bilim kampına katıldı. Kampta 3 takıma ayrılan öğrenciler, yapay zeka teknolojileri kullanarak yazılım projesi geliştirmek için birbirleriyle yarıştı.

Aksaray, Antalya, Giresun, Konya, Trabzon ve İstanbul'daki BİLSEM ve ARGEM liselerinde okuyan 18 öğrenci, Havelsan'ın 19 Ağustos tarihinde başlayan yaz bilim kampına katıldı. 3 hafta sürecek kamp, 6 Eylül'de sona erecek. Kampın ilk haftası eğitim çalışmalarına, ikinci haftası Junior Hackathon'a (yazılım maratonu), üçüncü haftası ise Havelsan profesyonellerinin öğrencilere vereceği mentör desteğine ayrıldı.

'YENİ TEKNOLOJİLER ALANINDA EĞİTİM'

Havelsan Akademi Lideri Duygu Bahçeci, bilim kampının Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliği kapsamında düzenlendiğini belirterek, "Deniz saha savaş sistemleriyle ilgili uygulamaların anlatıldığı, Pardus açık kaynak yazılımları, zihin haritaları gibi onlara hem mesleklerinde hem de yeni teknolojiler anlamında kazanabilecekleri bilgileri edindikleri birtakım eğitimler düzenledik. Bilim ve teknolojide yeni gelişmeler, geleceğe ilişkin öngörüler, açık kaynak, proje yönetimi gibi alanlarda eğitim almaya devam edecekler. Son hafta da mentörleriyle bir araya gelecekler. 18 öğrencinin her birinin kendi alanıyla ilgili bir mentörü olacak. Onlara hem bu mesleğin incelikleri neler hem de akıllarında eğer bir fikir varsa bu fikri hayata geçirmek için neler yapabilecekleri konusunda rehberlik edecekler" dedi.