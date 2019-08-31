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Üstün yetenekli öğrenciler yapay zeka kullanarak yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 11:53 | Son Güncelleme

Üstün yetenekli öğrenciler yapay zeka kullanarak yarıştı TÜRKİYE'nin 6 ilindeki Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (ARGEM) liselerinde eğitim 18 üstün yetenekli öğrenci, Ankara'daki Havelsan yaz bilim kampına katıldı.

Üstün yetenekli öğrenciler yapay zeka kullanarak yarıştı

TÜRKİYE'nin 6 ilindeki Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (ARGEM) liselerinde eğitim 18 üstün yetenekli öğrenci, Ankara'daki Havelsan yaz bilim kampına katıldı. Kampta 3 takıma ayrılan öğrenciler, yapay zeka teknolojileri kullanarak yazılım projesi geliştirmek için birbirleriyle yarıştı.
Aksaray, Antalya, Giresun, Konya, Trabzon ve İstanbul'daki BİLSEM ve ARGEM liselerinde okuyan 18 öğrenci, Havelsan'ın 19 Ağustos tarihinde başlayan yaz bilim kampına katıldı. 3 hafta sürecek kamp, 6 Eylül'de sona erecek. Kampın ilk haftası eğitim çalışmalarına, ikinci haftası Junior Hackathon'a (yazılım maratonu), üçüncü haftası ise Havelsan profesyonellerinin öğrencilere vereceği mentör desteğine ayrıldı.

'YENİ TEKNOLOJİLER ALANINDA EĞİTİM'
Havelsan Akademi Lideri Duygu Bahçeci, bilim kampının Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliği kapsamında düzenlendiğini belirterek, "Deniz saha savaş sistemleriyle ilgili uygulamaların anlatıldığı, Pardus açık kaynak yazılımları, zihin haritaları gibi onlara hem mesleklerinde hem de yeni teknolojiler anlamında kazanabilecekleri bilgileri edindikleri birtakım eğitimler düzenledik. Bilim ve teknolojide yeni gelişmeler, geleceğe ilişkin öngörüler, açık kaynak, proje yönetimi gibi alanlarda eğitim almaya devam edecekler. Son hafta da mentörleriyle bir araya gelecekler. 18 öğrencinin her birinin kendi alanıyla ilgili bir mentörü olacak. Onlara hem bu mesleğin incelikleri neler hem de akıllarında eğer bir fikir varsa bu fikri hayata geçirmek için neler yapabilecekleri konusunda rehberlik edecekler" dedi.

YAZILIM PROJESİ YARIŞMASI
Kampın ikinci haftasında üstün yetenekli öğrenciler, Havelsan Yıldız Açık İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen Junior Hackathon’da (yazılım maratonu) 3 takıma ayrılarak, yapay zeka teknolojilerinin kullanıldığı uygulanabilir yazılım projesi geliştirmek için yarıştı. Öğrencilerden Ömer Necmi Kayhan (17), Hackathon’da hastaneye gelen ziyaretçi ve refakatçilerin telefonlarına acil kan ihtiyacı ile ilgili mesaj gönderen bir yazılım oluşturmaya çalıştığını söyledi. Yağız Durmaz (15) ise, bir şirketin olanaklarını düzenleyen bir uygulama üzerinde yazılım geliştirmeye çalıştı.

'YAPAY ZEKA İLE ÇÖZÜM ÜRETECEKLER'
Kısıtlı zamanda yoğun çalışma temposuyla yaratıcı çözümler bulmayı amaçlayan Hackathon ile ilgili bilgi veren Havelsan İnovasyon Yönetimi’nden Ferigül Güngören, "Yazılım geliştirmeleri gerekiyor. Hackathon’un mantığı bu aslında, hacking ve maraton sözcüklerinin birleşmesinden oluşuyor. Yapay zeka teknolojilerini kullanarak çözümler üretmelerini bekliyoruz. Yarışma 4 günlük, 3 takım yarıştı. Bütün fikirleri geliştirdikten sonra sunumlarını hazırlayacaklar. Sunumları yaptıktan sonra bir jüri değerlendirmesi olacak. Jüri değerlendirmesi sonunda da kazanan takımlar belirlenecek" diye konuştu. Güngören, yarışmanın sonucunun 6 Eylül'de açıklanacağını kaydetti.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrenciler çalışırken
-Çalışma alanları
-Duygu Bahçeci ile röp.
-Öğrencilerle röp.

Haber-Kamera: Aslıhan ALTAY KARATAŞ-İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)

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