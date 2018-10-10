Üstündağ'dan Tuna'ya ziyaret

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı makamında ziyaret etti.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ziyarette eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve Türk Telekom Spor Kulübü başkanlarından Feridun Bilgin de yer aldı.
Görüşmede, Türk voleyboluna katkı sağlanması ve yapılması planlanan yeni spor tesisleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Türk voleybolunun başarılarından dolayı gurur duyduğunu belirtti.
Üstündağ ise Tuna'ya voleybola desteğinden ve katkılarından dolayı teşekkür etti.
Ziyaretin sonunda TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya plaket ve üzerinde adının yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.
CHP'li Muharrem Erkek canlı yayında Erdoğan'ın İsmet İnönü'nün ailesine teklifini açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt
Rusya'nın ardından bir açıklama da Türkiye'den: Tamamlandı
Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi
Amazon İstanbul'da çalışacak yazılım mühendisi arıyor!
ABD'den FBI teklifi: Suudiler isterse İstanbul'a ekip yollarız
Bakanlıktan hayati uyarı, sakın yemeyin! 'İhtiyaç halinde 114'ü arayın'
Mahkeme başkanından beraat eden sanığa: Davranışların normal değil, değiştir!
Tansiyonu yükseltecek açıklama! İsrail o kadar yetenekli değil
Google en yeni telefonlarını tanıttı! Tüm dünyaya meydan okuyorlar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum