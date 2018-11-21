Üstünde 6 katlı apartman bulunan tarihi hamam restore edildi

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT Belediyesi, Hamalzade Hacı Hasan tarafından 18'inci yüzyılın ortalarında yaptırılan tarihi Yeni Hamam'ın restorasyon çalışmasını tamamladı. Üstünde 6 katlı apartman bulunan tarihi hamam, sergi salonu olarak kullanılacak.

Hamalzade Hacı Hasan tarafından yaptırılan ve yaklaşık 25 yıl önce üzerine 6 katlı apartman binası inşa edilen İzmit İnönü Caddesi'ndeki tarihi hamamın 2 yıl süren restorasyon çalışmasında 1 milyon 500 bin TL harcandı. İstanbul'daki tarihi Cağaloğlu Hamamı'nın bir benzeri olan ve doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planda inşa edilen hamamın sergi salonu olarak kullanılması kararlaştırıldı.

Tarihi hamamın açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, atalarımızdan kalan yapıları korumanın kendileri için bir borç olduğunu belirterek, "Bulunduğumuz mekan, eski haliyle benim başımı öne eğdiren bir tabloydu. Ataya ve geçmişe vefa için günümüze ulaşmış eserlere sahip çıkmak zorundayız. Roma'nın da Bizans'ın da sahibi biziz ve onun sorumlusuyuz. Burası tabi farklı ve anlamı olan bir yer. Tarihi incelediğinde çok özellikli bir hamam. 1850'li yılların önemli bir yapıtı. Ben tabi bu duruma gelmeden önceki halinin neden böyle oldu kısmında değilim. Bir dönem belli bir anlayış vardı. Çok önemsenmedi. Ben buraya ilk girmeye çalıştığımda 'Burası nasıl adam olacak?' dedim. Çok riskli bir yerdi. Zaman zaman müteahhit çok zorlandı. Ama hamd olsun büyük bir mücadeleden sonra restore etmeyi başardık" dedi.

