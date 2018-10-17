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Üstünde durduğu köprüyü yıktı

İLGİNÇ HABERLER  | 17.10.2018 10:14 | Son Güncelleme

Çin'de bir iş makinesi operatörünün yıkım sırasında yaptığı büyük hata, faciaya neden oldu.

Çin'de bir köprünün yıkımını esnasında operatör büyük bir hata yaptı. Üzerinde durduğu köprüyü yıktı. Kepçe operatörünün ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı.

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çin kepçe köprü yıkım

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