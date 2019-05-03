Üstüne çıkıp oynadığı kerestelerin altında kalan çocuk öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde üstüne çıkıp oynadığı kerestelerin devrilmesi sonucu yaralanan 10 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uğur Çimen (10) iki arkadaşıyla Akçeşme Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'ndeki arsada bir marangoza ait olduğu ileri sürülen kerestelerin üzerinde oynamaya başladı.

Bir süre sonra devrilen kerestelerin altında kalan Çimen, ağır yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kerestelerin piknik masası yapımı için arsaya yaklaşık üç hafta önce konulduğu belirtildi.

