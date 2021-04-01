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Üstüne oturduğu tiner tenekesi patladı, alevler içinde kaldı

01.04.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir işçi, üstüne oturduğu tiner tenekesinin alev alması sonucu yaralandı.Olay, Alaşehir Asri Mezarlığı içinde meydana geldi.

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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir işçi, üstüne oturduğu tiner tenekesinin alev alması sonucu yaralandı.
Olay, Alaşehir Asri Mezarlığı içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ısınmak için yakılan soba kovasının yanına gelen mezarlık işçisi Osman Öz (51) yakınında bulunan tiner tenekesini alarak üzerine oturdu. Bu sırada tenekeden dökülen tiner, soba kovasına sıçradı. Tenekenin patlamasıyla bir anda alevler içinde kalan Osman Öz ağır yaralandı. Çalışma arkadaşlarının müdahalesiyle kurtarılan Öz, çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Öz, daha sonra Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde derin yanıklar olan Öz’ün tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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