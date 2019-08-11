BAB (AA) - ÖMER KOPARAN - Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan ve nispeten güvenli Fırat Kalkanı bölgesinde siviller, her bayramda geride bıraktıklarının acılarını yaşıyor.

İç savaşın 9 yıldır sürdüğü Suriye'de terörden nispeten uzak ve istikrarlı tek alan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi. Yine de ülkenin diğer yerlerindeki saldırılar ve ablukalar neticesinde buraya göç eden on binlerce sivil, kayıpları nedeniyle bayram coşkusunu yaşayamıyor.

AA muhabirine konuşan 60 yaşındaki Tel Rıfatlı Ahmet Sellum, memleketini terör örgütü YPG/PKK işgal ettikten sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nda terörden arındırılan Bab ilçesine göç ettiğini söyledi.

Rejim saldırılarında iki oğlunun öldürüldüğünü belirten Sellum, "İki evladımı Tel Rıfat'a gömdüm. Herkes bu bayramda kabir ziyaretlerinde bulunurken, benim üstüne reyhan dikecek, başında Kur'an okuyacak mezarlıklarım yok. Örgüt memleketimi işgal etti, rejim evlatlarımı öldürdü." diye konuştu.

Terör örgütünün işgalinin ardından Bab'a göç eden bir başka sivil Rakkalı Fatma Muhammed de 18 yaşındaki oğlunun kabrini Rakka'da bırakarak göç etmek zorunda kaldığını ifade etti.

"Çocuklarımız olmadan bayram neye yarar?" diyen Muhammed, şunları kaydetti:

"Oğlum 18 yaşındaydı. O gece yengesinden yemek istedi. Yemeğini yedi, çayını içti ve uyudu ama kalkamadı. Hava saldırısında hayatını kaybetti. Vefat edeli 5 yıl oldu. Yüreğim yandı. Kardeşimin kızı ve oğlunu da kaybettik. Çocuklarımız hayatta ve bayramlıklar giymiş olsaydı bayram o zaman bayram olurdu."

