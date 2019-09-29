HABER

Usturaya kadın eli değdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 10:18 | Son Güncelleme

Malatyalı Yıldız Karabulut, katıldığı mesleki eğitim kursunda kuaförlük mesleğini öğreniyor.

Malatyalı Yıldız Karabulut, katıldığı mesleki eğitim kursunda kuaförlük mesleğini öğreniyor. "İnanırsanız başaramayacağınız hiçbir şey yok" diyen genç girişimcinin hayali ise kurs sonunda kendisine ait erkek berberi açmak.
Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde açılan Şener Eroğlu Akademi Meslek Edindirme Kursu’na katılan Yıldız Karabulut, yaklaşık 6 aylık kursun sonunda usta bir kuaför olmayı hedefliyor. 5’i bayan 13 kursiyerin katıldığı kursta her gün uzman eğitmenlerden mesleğin püf noktalarını öğrenen Karabulut, "İnanırsanız başaramayacağınız hiçbir şey yok" düşüncesi ile hedefine adım adım ilerliyor. Kadın girişimcilere fırsat verilmesi halinde yapamayacakları hiçbir şey olmadığını söyleyen Karabulut, özellikle ustura ile sinek kaydı traş yaparak şimdiden tüm hünerini sergiliyor. "Meslekte başarılı olmak için önce kendinize güvenin" diyen Karabulut, “Ocak ayında kurs bittikten sonra hepimiz bir iş yeri açmayı hedefliyoruz. Ben de bir erkek berberi açmayı düşünüyorum. Doğuda şu an böyle bir iş yeri yok” diye konuştu.
Kurs sorumlusu Şener Eroğlu ise, İş-Kur ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile AVM’de Gençlik ve Eğitim Derneğinin katkılarıyla açtıkları kurstaki amaçlarının istihdamı arttırmak ve meslek öğretmek olduğunu dile getirdi. Şu anda 13 kursiyerleri olduğunu ifade eden Eroğlu, “İstihdama yönelik bu kurs 6 ay sürecek ve sonra yeni öğrenciler alacağız. Burada sakal tıraşı, örgü, kesim gibi bütün faaliyetleri öğretiyoruz. İleride kendi işletmelerini açabilecek seviyeye getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Usturaya kadın eli değdi

Usturaya kadın eli değdi

Usturaya kadın eli değdi

Usturaya kadın eli değdi

Usturaya kadın eli değdi

Usturaya kadın eli değdi

Usturaya kadın eli değdi

Usturaya kadın eli değdi

Usturaya kadın eli değdi

Usturaya kadın eli değdi

Usturaya kadın eli değdi

Usturaya kadın eli değdi

Usturaya kadın eli değdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İhbarı alan ekipler harekete geçti! Suçüstü yakalandılar!

İhbarı alan ekipler harekete geçti! Suçüstü yakalandılar!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

Hadise'nin ev hali selfiesi

Hadise'nin ev hali selfiesi

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Depremin ardından İstanbul'da ilk araştırma! Korkutan rakamlar

Depremin ardından İstanbul'da ilk araştırma! Korkutan rakamlar

Son dakika: Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem!

Marmara'da korkutan deprem

İzmir'de otomobil kontrolden çıktı! 1'i ağır 5 kişi yaralandı

İzmir'de feci kaza! Yaralılar var

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı!

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 7 yaralı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 7 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.