Usule aykırı çakmak gazı satışı yapan 39 şahıs hakkında adli işlem yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Adana’nın Seyhan ilçesindeki çocukların çakmak gazı kokladıkları haberinin basında yer alması üzerine denetimlerini sıklaştırdı ve çakmak gazının usule aykırı satışından dolayı 39 şahıs hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında, “Adana’nın Seyhan ilçesinde, 8-10 yaşlarındaki çocukların marketten aldıkları çakmak gazını kokladıkları” şeklinde haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, “26 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanunun 1’inci maddesinin 2’nci fıkrası ‘Bu Kanun; kırtasiye malzemesi, boya incelticisi gibi maddeler ile yapıştırıcı olarak kullanılan ve uçucu madde ihtiva eden ürünleri kapsar’ maddesi, ‘Bu Kanun; kırtasiye malzemesi, boya incelticisi, çakmak gazı ve benzeri ile yapıştırıcı olarak kullanılan ve uçucu madde ihtiva eden ürünleri kapsar’ şeklinde değiştirilmiştir. Değişiklik ile yükümlülüklere aykırı hareket eden kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ‘Sağlık için tehlikeli madde temini’ başlıklı 194’üncü maddesi hükmüne göre adli işlem yapılmaktadır” açıklaması yapıldı.

Türk Polis Teşkilatı olarak, çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak amacıyla; 2018 ve 2019 yıllarında okul çevreleri ile öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol, özellikle açık ve paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları vb. umuma açık yerlerde 81 ilde eş zamanlı olarak ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik’ 14 ayrı denetim uygulaması yapıldığını duyurdu. Ayrıca düzenlemenin yapıldığı tarihten günümüze kadar Türk Ceza Kanunu’nun 194’üncü maddesi kapsamında ‘Çakmak gazının usule aykırı satışından’ dolayı 39 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

