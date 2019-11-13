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Usulsüz avlanılan av hayvanlarının etleri imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 12:08 | Son Güncelleme

Erzincan’da kaçak avcıların usulsüz avladıkları av hayvanlarının etleri imha edildi.Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince Erzincan il genelinde yapılan koruma ve kontrol faaliyetlerinde usulsüz avlanan 1 yaban keçisi, 1 yabani tavşan ve 19 kınalı keklik imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Erzincan’da kaçak avcıların usulsüz avladıkları av hayvanlarının etleri imha edildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince Erzincan il genelinde yapılan koruma ve kontrol faaliyetlerinde usulsüz avlanan 1 yaban keçisi, 1 yabani tavşan ve 19 kınalı keklik imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Veteriner hekim tarafından usulsüz avlanılan av hayvanlarının gıda olarak tüketilmesinin insan ve hayvan sağlığı açısından sakıncalı olduğunu belirten raporuna istinaden usulsüz avlanılan av hayvanları imha edildi.

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