"Usulsüz dinleme" davasında eski polise 126 yıl hapis

KIRKLARELİ (AA) - Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında dosyası ayrılan eski istihbarat polis memuru İbrahim Güneş'in yargılandığı davada karar açıklandı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ/PDY'nin "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan tutuklu sanık Güneş, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanığın avukatı ile hazine avukatının da hazır bulunduğu ve gelen belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı mütalaasında, sanığın ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etmek'', ''konut dokunulmazlığını ihlal'', ''kişiler arası aleni olmayan konuşmaları kaydetmek'', ''hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan Güneş, "Hukuku oyuncak gibi kullandırmayın. Sizden merhamet beklemiyorum. Allah sizi sevdiklerinizden ayırmasın. Bizi çok güzel günler bekliyor." dedi.