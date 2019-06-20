Usulsüz dinleme davasında sanıklara rekor ceza

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 'Gerçeğe aykırı belgeler düzenleyerek başka isim ve IMEI numaraları üzerinden alınan mahkeme kararlarıyla usulsüz dinleme yaptıkları' iddia edilen 39 polis hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 29 sanığa 7 yıl 11 ay ila 292 yıl arasında değişen hapis cezaları verirken, sanıklar toplamda 1616 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. 10 sanık ise beraat etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'yasa dışı dinleme' iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 27 Ocak 2015'te, İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Batman eski Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan ile Elazığ eski Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Karakayalı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan 24 kişiden 10'u savcılıkça, 12'si ise sulh ceza hakimliğince serbest bırakılırken, 3'üncü sınıf Emniyet Müdürü Memduh Tosun ile eski İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın tutuklandı. Tosun ile Aydın, avukatlarının üst mahkemeye yaptıkları itiraz sonrası serbest bırakıldı. Okan ile Karakayalı hakkındaki yakalama kararı da kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcısı Okan Bato'nun 26 sanık hakkında hazırladığı iddianamede, müfettişlerce İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde yapılan denetimlerde, 2009 -2013 yıllarında gerçeğe aykırı belgeler düzenlenerek, başka isim ve IMEI numaraları üzerinden alınan mahkeme kararları ile çoğunluğu Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olmak üzere, rektörler, akademisyenler, üst düzey emniyet mensupları ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 92 kişinin dinlendiği yer aldı. İddianamede sanıkların, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olmak', 'Suç örgütü faaliyetleri kapsamında kamu görevlilerinin resmi belgede sahteciliği', 'İftira', 'Suç uydurmak', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal', 'Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' suçlarını işledikleri belirtildi. Davanın görüldüğü İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Aralık 2016'daki duruşmada, bu dosya ile yine kendi mahkemelerinde görülen 2 ayrı dosyanın birleştirilmesine karar verdi. Böylece 3 dosya tek davada birleştirildi, sanık sayısı 39'a çıktı.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Davanın bugün görülen karar duruşmasına 2 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanıkların mütalaaya karşı savunmalarını yapmalarının ardından kararını açıkladı.

Sanıklardan Hamza Doğan 292 yıl 3 ay 15 gün, Kürşet Şenol Yılmaz 200 yıl 10 ay, Mustafa Edip Çakmak 182 yıl 16 ay, Mehduh Tosun 157 yıl 11 ay, İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın 149 yıl 17 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 24 sanığa ise 7 yıl 11 ay ile 84 yıl 17 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

29 sanık toplamda 1616 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme heyeti, 10 sanığı beraat ettirdi.

