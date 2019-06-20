“Usulsüz dinleme” davasında toplam 1616 yıl hapis cezası

İzmir’de “gerçeğe aykırı belgeler düzenleyerek başka isim ve IMEI numaraları üzerinden alınan mahkeme kararlarıyla usulsüz dinleme yaptıkları” öne sürülen emniyet mensuplarının yargılandığı davada 29 sanığa 292 yıl 3 ay 15 gün ile 7 yıl 11 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

İzmir’de “gerçeğe aykırı belgeler düzenleyerek başka isim ve IMEI numaraları üzerinden alınan mahkeme kararlarıyla usulsüz dinleme yaptıkları” öne sürülen emniyet mensupları hakkında açılan davada karar çıktı.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, başka bir davada tutuklu bulunan sanıklar ile tutuksuz yargılanan bazı sanık ve mağdurlar ile taraf avukatları hazır bulundu.

10 sanık hakkında beraat kararı veren mahkeme heyeti, 29 sanık hakkında da 292 yıl 3 ay 15 gün ile 7 yıl 11 ay arasında değişen hapis cezaları verdi.

Sanıklar hakkında toplamda 1616 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme heyeti, en yüksek cezayı tutuksuz sanıklardan Hamza Doğan’a verdi. 292 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alan Hamza Doğan’ı, 200 yıl 10 ay hapis cezası ile Kürşat Şenol Yılmaz, 183 yıl 4 ay ile Mustafa Edip Çakmak takip etti. Askeri Casusluk Kumpas davasında da ceza alan sanıklardan eski emniyet müdürü Memduh Tosun 157 yıl 11 ay hapis cezası alırken, eski emniyet müdürü Taner Aydın 150 yıl 5 ay, eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan ise 47 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.