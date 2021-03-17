Usulsüz olarak yol geçtiğini iddia ettiği arsasını dubalarla kapatarak nöbet tuttu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan Atakan Temel, arsasından usulsüz olarak yol geçirildiğini iddia ederek yolu dubalarla kapattı ve iki gün boyunca arsasında oturarak nöbet tutmaya başladı.

Kuzuluk Mahallesi eski Adapazarı yolu üzerinde bulunan 283 metrekare arsasının 80 metrekare kısmından 2007 senesinde Karasu Belediyesi’nde mevcut yönetim zamanında usulsüzlüğün yapıldığını ifade eden Atakan Temel, “Eskiden burada iki katlı ahırımız ve deprem barakamız vardı. 2007’nin mart ayında buradan yeni bir eve taşınmıştık. Amcam da o zaman belediye personeliydi. Komşularımız da şahittir bu olaylara. Burada olmadığımızdan dolayı sabahın 7 - 8’i gibi buraları yıkmışlar. Ailem gidip belediyeye sorduğu zaman, ‘Size iki katlı bir ev yapacağız’ diye vaatte bulunmuşlar. Tabii bu vaatte kaldı” dedi.

Belediye bana cevap vermedi

‘Amcam rahmetli olduktan sonra bu sefer de, ‘Rahmetli amcanızın yerine siz kendiniz yaparsınız’ dediler” şeklinde konuşan Temel, “Aile büyükleri de tepki gösterdi, karşı çıktı. O zamanlar ben üniversite okuyordum. Buralarda değildim. Bu konuda ilk dilekçem 2012 senesinde oldu. O zamanlar belediye bana cevap vermedi. CİMER’e yazdım. Hepsinin nüshaları var. Yazıp da kayda girilmeyen ve bende de yedeği olmayan dilekçeler de var. Elinizde evi yapacağıma dair bir projeniz olması gerekiyor’ dedi ve ben de proje çizdirdim” ifadelerine yer verdi.