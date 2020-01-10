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  4. Usulsüz sağlık kurulu raporu operasyonua 52 gözaltı

Usulsüz sağlık kurulu raporu operasyonua 52 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 18:01 | Son Güncelleme

DENİZLİ ve Antalya'daki bazı hastanelerden usulsüz sağlık kurulu raporu aldıkları öne sürülen 50 kişi ile bu kişilere raporları temin ettikleri iddia edilen 2 hastane personeli gözaltına alındı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ ve Antalya'daki bazı hastanelerden usulsüz sağlık kurulu raporu aldıkları öne sürülen 50 kişi ile bu kişilere raporları temin ettikleri iddia edilen 2 hastane personeli gözaltına alındı. Şüphelilerin, usulsüz sağlık raporu ile emekli ya da engelli maaşı bağlatarak, devleti 1 milyon 569 bin TL zarara uğrattıkları belirlendi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli hastanelerden usulsüz sağlık kurulu raporu alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay süren çalışma kapsamında, Antalya'daki bazı hastanelerden de usulsüz engelli raporu alındığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik geçen salı günü operasyon yaptı. Denizli kent merkezi ile Acıpayam ilçesi ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlenen operasyonda, usulsüz rapor alan 50 kişi ile bu kişilere raporları temin eden Ramazan Solkol ve Nevzat Fidan gözaltına alındı.
Usulsuz rapor alan şüphelilerden 15'i ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise Denizli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerden 25'nin daha önce aldıkları raporların geçersiz olduğu belirlendi. Şüphelilerin engel düzeylerinin yüzde 40'ın altında olduğu tespit edildi. Bu şüpheliler de ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Usulsüz rapor temin ettikleri öne sürülen hastane çalışanları Ramazan Solkol ve Nevzat Fidan ise sevk edildikleri adliyede tutukladı. Solkol ve Fidan'ın sağlık kurulu raporları karşılığında 5 ile 10 bin lira arasında değişen paralar aldığı öğrenildi. İkilinin muayene sırasında şeker düzeyinin yüksek çıkmasını istedikleri kişilere şekerli gıdalar, tansiyonunun yüksek çıkmasını istedikleri kişilere de tuzlu gıdalar yedirdiği ileri sürüldü.
Şüphelilerin engellilere sağlanan emekli maaşı, evde bakım yardımı, kurum sağlık harcaması, ücretsiz engelli ulaşımı, engellilere sağlanan su indirimi, yaşlılık muhtaçlık aylığı, çalışma gücünü kaybetmiş olanlara sağlanan engelli vergi indirimi gibi kamu hizmet ve imkanlarından faydalanarak, devleti 1 milyon 569 bin 823 lira zarara uğrattıkları saptandı.
Soruşturma sonunda şüphelilerden emekli ve engelli maaşlarının geri alınacağı bildirildi.

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