"Usulsüz sağlık raporu" soruşturmasında 13 gözaltı

İSTANBUL (AA) - Sahte ve usulsüz engelli raporu alarak kamuyu zarara uğrattıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, sahtecilik suçlarına karıştığı tespit edilen bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütünün sahte veya usulsüz engelli raporu alarak kamuyu zarara uğrattıkları belirlendi.
Bu tespitin ardından harekete geçen savcılık, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Talimatı alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar, Eyüpsultan, Bağcılar, Esenyurt, Esenler, Sultangazi, Küçükçekmece ve Başakşehir'de ilçelerinde ikamet eden şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Polis ekipleri tüm şüphelileri gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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