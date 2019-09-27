Usulsüz ve sahte etiketli medikal malzemesi satan 2 kişiye gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de hastanelere usulsüz ve sahte etiketli medikal malzeme satarak kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ameliyatlarda kullanılan medikal malzemelerin bazı hastanelere usulsüz ve sahte etiketle satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda medikal firmaya operasyon düzenlendi. Operasyonda firma sahipleri H.Ç. ve İ.Ç. yakalandı. İş yerinde bulunan medikal malzemelere ise el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



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