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Üşümesin diye üzerini örttükleri adam iş hanında ölü bulundu

21.01.2021 22:57 | Son Güncelleme:
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Antalya’da esnafın üşümesin diye üzerini örttüğü 54 yaşındaki adam iş hanında yatırıldığı koltukta ölü bulundu.Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir iş hanının birinci katında meydana geldi.

Antalya’da esnafın üşümesin diye üzerini örttüğü 54 yaşındaki adam iş hanında yatırıldığı koltukta ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir iş hanının birinci katında meydana geldi. Bölgede yaşayan 54 yaşındaki Mustafa Boyacı akşam üzeri alkol aldıktan sonra iş hanı önündeki banka yığılıp kaldı. Çevredeki esnaflar tarafından sevilen biri olan Boyacı, iş hanının birinci katındaki koltuğa çıkarılıp üşümesin diye üzeri battaniye ile örtüldü. Bir süre sonra kontrole gelen esnaf, Boyacı’nın hareket etmediğini görünce durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla bölgeye gelen ekipler yapılan kontrolde Mustafa Boyacı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Boyacı’nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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