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Üşüttüğü sanıp spora başladı... Karnından çıkana kendi bile inanamadı! '7 aylık gebelik gibiydi'

28.05.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da yaşayan G. D. adlı 22 yaşındaki kız hayatı boyunca unutamayacağı bir olay yaşadı. Genç kız karnının giderek şişmeye başladığını fark edince üşüttüğünü düşündü. Spor yapmaya başlayan G. D., karnındaki şişlik geçmeyince kuşkulanarak durumu ailesine bildirdi. Hastaneye başvuran kız, şişliğin nedenini öğrenince şaşıp kaldı.

Üşüttüğü sanıp spora başladı... Karnından çıkana kendi bile inanamadı! '7 aylık gebelik gibiydi'

G. D. karnındaki şişliğin bir türlü inmemesi üzerine ailesine haber verip hastaneye başvurduktan sonra doktorlar şişliğin nedenini belirlemek üzere tetkik ve tahliller yaptı. Doktorların "7 aylık gebelik gibi" diye nitelendirdiği şişliğin nedeni olan 5 kiloluk kitlenin görüntüsünü 2 saatlik ameliyattan sonra gören G. D. şaşırdı.

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Amasya’da yaşayan G.D. (22), karnındaki şişliği önce vücudunu üşütmesine bağladı. Sonrasında bir süre düzenli spor yapmasına rağmen şişliğin inmemesi üzerine durumu ailesiyle paylaştı. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran G.D.’nin yapılan tetkik ve tahlillerinde karnında büyük bir kitle olduğu belirlendi. İki saat süren ameliyatla hastanın karnındaki yaklaşık 5 kiloluk kitle alındı.

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“7 AYLIK GEBELİK GİBİYDİ”

Ekibiyle birlikte operasyonu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara, “Hastamızda geldiğinde kaburga altına kadar büyüyen 7 aylık gebelik gibi görünen bir kitle olduğunu fark ettik. Operasyonda karnı açtığımızda yaklaşık 5 kiloluk bir kitle olduğunu görüp çıkardık. Şu an hastamızın durumu iyi” diye konuştu.

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“KADINLAR 6 AY YA DA YILDA BİR KEZ GENEL CHECK-UP YAPTIRMALI”

Yumurtalık ya da rahimde oluşan kitlelerin geç fark edilmelerinin hayati riskler oluşturduğunu ve daha önce benzer şikayetlerle gelen hastalarının bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Kara, “Genç kızlarımızın ve bütün hanımefendilerin 6 ay ya da yılda bir kez kadın doğum uzmanına gidip genel bir check-up yaptırmalarını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Amasya
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