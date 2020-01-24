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Üşüyen güvercinler kombi bacasında ısındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 16:43 | Son Güncelleme

TOKAT?ın Zile ilçesinde soğuk havadan etkilenen güvercinlerin çatıdaki kombi bacasında ısınması ilgi çekti.  Zile ilçe merkezindeki Amasya Caddesi'nde yer alan 2 No'lu Aile Sağlık Merkezinin bulunduğu binanın çatısındaki güvercinler, sıfırın altında seyreden soğuk havada doğalgaz kombi bacasında ısınmaya çalıştı.

TOKAT?ın Zile ilçesinde soğuk havadan etkilenen güvercinlerin çatıdaki kombi bacasında ısınması ilgi çekti.
Zile ilçe merkezindeki Amasya Caddesi'nde yer alan 2 No'lu Aile Sağlık Merkezinin bulunduğu binanın çatısındaki güvercinler, sıfırın altında seyreden soğuk havada doğalgaz kombi bacasında ısınmaya çalıştı. Güvercinlerin bu görüntüsü çevredekilerin ilgisini çekti.
Güvercinlerin bacada ısındığını gören ilçe sakinlerinden Soner Balta, "Soğuk kış günlerinde güvercinlerin bulduğu çözüm dikkatimizi çekti. Kombi bacasında tek tek ısındıktan sonra yem arama çabasına düşüyorlar. Hayvanları soğuk kış gününde aç bırakmayalım, duyarlı olalım" dedi.

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