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Üşüyen hayvanlar mağazada ısındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 17:23 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde üşüyen hayvanlar bir giyim mağazasına sığınarak ısınmaya çalıştı.Trakya genelinde kar yağışı hakim olmasıyla birlikte soğukta üşüyen sokak hayvanlar da sığınacak sıcak yerler aramaya başladı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde üşüyen hayvanlar bir giyim mağazasına sığınarak ısınmaya çalıştı.
Trakya genelinde kar yağışı hakim olmasıyla birlikte soğukta üşüyen sokak hayvanlar da sığınacak sıcak yerler aramaya başladı. Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde üşüyen 2 sokak köpeği soğuktan korunmak için bir giyim mağazasının kapısında ısınmaya çalıştı. Durumu gören mağaza görevlileri de hayvanların ısınmasına izin verdi.
Sosyal medyada yayınlanan görüntüler vatandaşlarca kısa sürede büyük beğeni topladı.

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