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  4. Üşüyen köpek yolcularla şehir turu attı

Üşüyen köpek yolcularla şehir turu attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 13:17 | Son Güncelleme

Antalya’da sahibini kaybeden ve soğuk havada üşüyen köpek, Varsak-Fakülte hattı arasında sefer yapan 07 AU 0180 plakalı halk otobüsüne sığındı.

Antalya’da sahibini kaybeden ve soğuk havada üşüyen köpek, Varsak-Fakülte hattı arasında sefer yapan 07 AU 0180 plakalı halk otobüsüne sığındı. Köpeği otobüsünde 1.5 saat boyunca misafir eden sürücü, sahibinin bulunması umuduyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi personeline teslim etti.
Soğuktan korunmak için halk otobüsüne sığınan bir köpek Antalya turu attı. Olay, Varsak-Fakülte seferini yapan VF01 sefer numaralı özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüs Şoförü Taner Özgün, 100. Yıl durağında yolcu aldığı sırada bir köpek koşarak otobüse bindi. Otobüs sürücüsü Taner Özgün, dışarıda buz kesen havadan kaçıp ısınmak için otobüse bindiğini düşündüğü köpeği indirmedi.
Sürücü misafir köpeği, sahibine kavuşması umuduyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi personeline teslim etti.
Köpeğin yolculuk boyunca uslu durduğunu ve her komutunu yerine getirdiğini belirten 07 AU 0180 plakalı özel halk otobüsü sürücü Taner Özgün, olayı şöyle anlattı:
“Varsak ile üniversite hastanesi arasında sefer yapan VF01 hattında çalışıyorum. Saat 13.10 sıralarında 100. Yıl Caddesi’nde bulunan otobüs durağında yolcularla beraber sevimli dostumuz otobüse atladı. Üşüdüğünü düşündüm. Boynundaki tasmasından ve söylenen her komutu yerine getirmesinden sahipli bir hayvan olduğunu anladım. Çok sevimli ve insancıldı. Yolculardan birine yanında tutması için rica ettim. Tıp Fakültesi durağında otobüsten indi. Kaybolmaması için yakaladık ve otobüse bindirdik. Belki sahibi bulunur umuduyla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Ambulansını aradım. Yaklaşık 1.5 saat boyunca otobüste misafir ettikten sonra Varsak’taki son durakta görevlilere teslim ettim. Onu öyle yapayalnız sokakta bırakmaya vicdanım el vermedi. İnşallah sahibi bir an önce çıkar."
Köpeği teslim alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğüne bağlı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi veterineri, köpeğin yaklaşık bir buçuk yaşında Golden ırkı dişi bir köpek olduğu ve sağlık durumunda her hangi bir problem olmadığı bildirildi. Sahipli olduğu düşünülen köpek, Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi’nde sahibini bekliyor.

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