Üşüyen sokak kedileri mağaza vitrinlerinde ısınıyor

Kedilerle ilgilenen bir mağazanın müdürü Ahmet Kurt (21), AA muhabirine yaptığı açıklamada, mağazalarında "Lokum" ve "Balım" ismini verdikleri iki sokak kedisine baktıklarını, bunlardan önce de kedilerin annelerine ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

- "Onlar bizim evladımız gibi oldu"

Hastalandıklarında veterinere götürülen kediler, hamilelik dönemlerinde de esnafın daimi konuğu olarak mağazalarda bakılıyor.

Vitrininde ve koltuklarında oturabildikleri mağazaların sahipleri ve çalışanlarınca ilgilenilen yaklaşık 15 sokak kedisi, hem müşterilerden hem de sokaktan geçen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde faaliyet gösteren esnaf, mağazalarının kapısını, sokakta üşüyen kedilere açıyor. Barınabilecekleri sıcak bir yuva bulamayan kediler, üşüdüklerinde kendilerine sıcak bir yer ve beslenmeleri için yiyecek veren esnafın kapısına geliyor.

SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'da bir grup iş yeri sahibi, elbiselerin sergilendiği vitrinleri ve oturdukları koltukları sokakta üşüyen kedilere açarak, görenlerin takdirini topluyor.

Anne kediye önce mağaza önünde mama verdiklerini, daha sonra da mağaza içine aldıklarını dile getiren Kurt, "Kedi hamile kalınca, biz de sıcak bir ortamda yemeğini ve suyunu verdik. Dört tane yavrusu oldu. Yavrulardan biri kayboldu, birine otomobil çarptı, ikisi de burada kaldı. Kalanlara burada sahip çıkıyoruz. Biri vitrinde, diğeri de içeride koltukta yatıyor. Yemeğini, suyunu verdikten sonra sabah akşam buradalar." diye konuştu.

Kedilerden hamile olan "Balım"ın klima altında yatmayı sevdiğini anlatan Kurt, patronlarının desteğiyle evlatları gibi gördükleri hayvanlara en iyi şekilde bakmaya çalıştıklarını bildirdi.

Kurt, mağaza önünden geçenlerin sürekli kedilerin fotoğraflarını çektiğini, iş yerlerine ilginin arttığını ifade etti.

- "Bütün esnaf, mağazasında kedi bulunduruyor"

Esnaf Oğuzhan Türkeri (36) ise yaklaşık bir sene önce "Karamel" ismini verdikleri sokak kedisinin mağazalarına sığındığını, o günden sonra adeta mağazanın bir parçası haline geldiğini söyledi.

Kedi için mama ve kum kabı tedarik ettiklerini anlatan Türkeri, şunları kaydetti: