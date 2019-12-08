HABER

Üşüyen sokak kedisi markete sığındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 15:25 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, soğukta üşüyen sokak kedisi, markete sığındı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, soğukta üşüyen sokak kedisi, markete sığındı. Market işletmecisi kedinin karnını doyurup, üzerine örtü örttü.

Dün akşam saatlerinde, 100. Yıl Mahallesi’nde soğukta üşüyen sokak kedisi markete girdi. İçeride dolaşan kedi daha sonra elektrikli ısıtıcının karşısındaki sandalyenin üzerine yattı. Market işletmecisi Samet Erkartal, kediye süt ve salam, verip karnını doyurduktan sonra üzerine örtü örttü. Alışverişe gelenler kediyi sevdi.

Samet Erkartal (24), "Müşterilerin peşinden geldi. İçeride dolandı. Sandalyenin üzerine çıktı. Isıtıcının karşısında uyudu. Biz de karnını doyurup, sahip çıktık bu soğuk havada" dedi.

PARTNER"İnanılmaz bir deneyim""İnanılmaz bir deneyim"
Eniştesinin elinden aldığı silahla başına ateş ettiEniştesinin elinden aldığı silahla başına ateş etti
Zigana dağında kızak yoğunluğuZigana dağında kızak yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Rusya ile ilgili flaş iddia!

Rusya ile ilgili flaş iddia!

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Doğumdan sonra kocasına olay yorum

Doğumdan sonra kocasına olay yorum

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EFT dolandırıcılarına operasyon! Üzerlerinden 17 bin TL çıktı

Yakalandılar! Üzerlerinden 17 bin TL çıktı

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili yeni bilgi ortaya çıktı

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili yeni bilgi ortaya çıktı

Antalya'da turistler aralık ayında denize girdi

Aralık ayında deniz keyfi! Sahile akın ettiler

Halk TV satıldı mı? Serhan Asker açıkladı

Halk TV satıldı mı?

Dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti 

Dev gemi boğazdan geçti! Geçişler durdu

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi, şoke oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.