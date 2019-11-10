HABER

Üşüyen yaralı genç kızın üzerini itfaiye erleri montlarıyla örttü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 23:32 | Son Güncelleme

Aksaray’da 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Aksaray’da 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Yerde yatan yaralı genç kıza sağlık ekiplerinin müdahalesi esnasında üşümesi üzerine itfaiye erleri montlarını çıkartarak yaralı geç kızın üzerini örttü.
Kaza, Aksaray - Karacaören Köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyden Aksaray istikametine seyreden Niyazi G. (43) idaresindeki 68 DA 737 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 68 KK 102 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerden birinin adeta hurdaya döndüğü kazada sürücü ile otomobillerde bulunan Merve K. (18), Türkan K. (49), Yüksel G. (41), Gülçin K. (15), Meltem K. (16), Recep K. (45), Yusuf Can K. (10) ve Kıymet K. (40) olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, araçta sıkışma olduğu ihbarı üzerine de İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Sıkışan sürücüye müdahale eden AFAD ve itfaiye ekipleri yaralı şahsı kısa sürede sıkıştığı yerden çıkartırken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılara müdahale sırasında yaralı genç kızın üşümesi üzerine itfaiye ekipleri montlarını çıkartarak yaralı genç kızın üzerini örttü. Yaralılar daha sonra ambulanslara taşınarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

PARTNERİbrahim Çelikkol çocuğunun ismini açıkladıİbrahim Çelikkol çocuğunun ismini açıkladı
Bursa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralıBursa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı
Kiracılarıyla tartışan karı-koca bıçaklandıKiracılarıyla tartışan karı-koca bıçaklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolivya’da flaş gelişme! Genelkurmay Başkanı, Morales'in istifasını istedi

Ordu devlet başkanının istifasını istedi!

Köprülü Mehmet Paşa kimdir? Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın saraydaki ilk görevi neredeydi?

Köprülü Mehmet Paşa kimdir? Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın saraydaki ilk görevi neredeydi?

İstanbul'da otelin kafesinde kanlı infaz!

İstanbul'da otelin kafesinde kanlı infaz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 milyon fidan kampanyasına destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Geleceğe Nefes Ol kampanyası nedir? Fidan dikimi ne zaman? Fidan dikim alanı sorgula

Geleceğe Nefes Ol kampanyası fidan dikimi yerleri nerede?

Alanya açıklarında 3,1 büyüklüğünde, Çeşme'de 3,0 büyüklüğünde deprem

Art arda korkutan depremler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.