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Utah’ta Bulunan Metal Anıta Ne Oldu?

29.11.2020 20:20 | Son Güncelleme:
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Utah’ta Bulunan Metal Anıta Ne Oldu?

Yetkililer geçen hafta çölde bulunan gizemli metal nesnenin ortadan kaybolduğunu belirttiler

Yetkililer geçen hafta çölde bulunan gizemli metal nesnenin ortadan kaybolduğunu belirttiler.

Yetkililer elde ettikleri bilgilere göre nesnenin bilinmeyen bir taraf tarafından kaldırıldığını belirttiler.

Sosyal medyadaki görüntülerde anıtın daha önce bulunduğu bölgede kaya parçacıkları ve küçük bir metal parçası dikkat çekiyor.

Yaklaşık 4 metre uzunluğundaki metal anıt bulunduğunda, söz konusu cismin nasıl oraya geldiğine dair tahminler ülkede gündemin üst sıralarına yükselmişti.

Metal anıtın bulunmasının ardından bölgeye ziyaretçi akını başlamıştı.

İlginç metal nesne ilk olarak 18 Kasım’da bölgede uçan bir helikopter ekibi tarafından keşfedilmişti.

Bir heykelci tarafından nesnenin bölgeye konduğu iddia edilse de şu ana kadar herhangi biri bunu üstlenmiş değil ve gizem de hala çözülebilmiş değil.

Keşfi yapan helikopterin pilotu Bret Hutchings’e göre anıt bölgeye yeni tür sanatçılar tarafından konmuş olabilir ya da “2001: A Space Odyssey” filminin bir hayranı tarafından.

Yetkililere göre de anıt bir çeşit sanat çalışması ancak bunu kamuya ait bir alana yerleştirmek iste yasa dışı.

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