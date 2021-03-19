Utanç veren an! Kocası detayı fark etmedi, belden aşağı fotoğrafını paylaştı

715.000'den fazla kez görüntülenen bir videoda kocasının çok kişisel bir detayı fark etmeden ailesiyle paylaşması yeni doğum yapan kadını zor durumda bıraktı.

Bebeği doğduktan sonra kocası tüm ailesine çektirdikleri bir fotoğrafı gönderdi. Wenfreed adlı TikTok kullanıcısı eşinin doğum odasında çekilen fotoğrafları, bebekleri doğduktan hemen sonra "bütün ailesine" gönderdiğini açıkladı.

Ama fark edemediği şey, belden aşağı bölümün açık olmasıydı. Üç çocuk annesi, utanç verici anı düşünürken başını ellerinin arasına koydu ve şöyle dedi: "Oğlumuz doğduktan hemen sonra kocamın tüm ailesine gönderdiği fotoğraf.''

''ARTIK AİLENİN BİR PARÇASISIN''

Kullanıcılar kadının bu anı için üzüldüklerini söyledi. Bir kullanıcı "En azından artık ailenin bir parçası olduğunu biliyorsun'' derken bir diğeri, ''Sanırım kocamı öldürürdüm'' dedi.

