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  4. Utanç veren an! Kocası detayı fark etmedi, belden aşağı fotoğrafını paylaştı

Utanç veren an! Kocası detayı fark etmedi, belden aşağı fotoğrafını paylaştı

19.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğum yaptıktan sonra kocasının aile Whatsapp grubunda paylaştığı fotoğraf nedeniyle utanç içinde olan kadın yaşadığı durumu TikTok takipçileriyle paylaştı. Kocası belden aşağı olan kısmı açık bir şekilde paylaşırken, kadın bunu emoji koyarak gösterdi.

Utanç veren an! Kocası detayı fark etmedi, belden aşağı fotoğrafını paylaştı

715.000'den fazla kez görüntülenen bir videoda kocasının çok kişisel bir detayı fark etmeden ailesiyle paylaşması yeni doğum yapan kadını zor durumda bıraktı.

Bebeği doğduktan sonra kocası tüm ailesine çektirdikleri bir fotoğrafı gönderdi. Wenfreed adlı TikTok kullanıcısı eşinin doğum odasında çekilen fotoğrafları, bebekleri doğduktan hemen sonra "bütün ailesine" gönderdiğini açıkladı.

Ama fark edemediği şey, belden aşağı bölümün açık olmasıydı. Üç çocuk annesi, utanç verici anı düşünürken başını ellerinin arasına koydu ve şöyle dedi: "Oğlumuz doğduktan hemen sonra kocamın tüm ailesine gönderdiği fotoğraf.''

@wenfreed

Bless his heart. ##greenscreen ##QuickerPickerRapper ##Coming2America ##fyp ##momsoftiktok

♬ original sound - Amir Yass

''ARTIK AİLENİN BİR PARÇASISIN''

Kullanıcılar kadının bu anı için üzüldüklerini söyledi. Bir kullanıcı "En azından artık ailenin bir parçası olduğunu biliyorsun'' derken bir diğeri, ''Sanırım kocamı öldürürdüm'' dedi.

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whatsapp tiktok

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