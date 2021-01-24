HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Utanılması gereken, regl değil

Utanılması gereken, regl değil

24.01.2021 19:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Utanılması gereken, regl değil

"Benim ve arkadaşlarımın ilk regl olduğumuzda neler hissettiğimizi hatırladım.

İçimden Ceyda Düvenci’ye sarılmak geldi." Banu Güven DW Türkçe’de regl tabusunu yazdı."Bunların arasında kirli var herhalde…"

"Anlamadım? "

"Kirli, kirli…"

"Anlamadım???"

Üstünü başını kaç günde bir değiştirdiğini tahmin etmekte zorlandığım otobüsü şoförü bana, rehberlik yapacağım kadın turistler arasında, "kirli olan var mı?" diye soruyordu. Daha İstanbul’dan çıkamadan trafik polisi durdurmuştu; o da otobüsün takometresiyle oynadığı için cezayı yemişti. Ben ne dediğini anlamadığımdan, o da ısrarla aynı şeyi sorduğundan sonunda açıklama yapmak zorunda kaldı:

"Bunların arasında kesin kirli olan var. Her ay oluyor ya. Öyle olunca yolda uğursuzluk getirir" dedi. Sanki ben de kadın değilmişim gibi. Herhalde onlar "Alman" ben "Türk" olduğum için benden çekinmemişti. Yirmi yaşındaydım, tecrübesizdim. Otobüste bulunan ve ne konuşulduğunu anlamayan kadınlarla beraber ben de saldırıya uğradım gibi hissettim. Turistlere belli etmeden haddini bildirip, içimden de "Sen görürsün" dedim; "Önünde 20 küsür feminist kadınla geçireceğin 10 gün var!" O 10 gün kısa da olsa, güzel eğitim oldu adama.

Ceyda Düvenci'nin, dünya tatlısı kızı Melisa’nın büyümesinden duyduğu mutluluğu Instagram’da paylaşmasına tepki gösterenlere de iyi bir eğitim şart.

İlk adetle gelenler

Kız çocukları için adet görmek, regl olmak büyümenin bir parçası. Her kız çocuğunun hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Ansızın gelen bu değişime kız çocuklarının alışması öyle kolay değildir, özellikle de erken yaşta olunduğunda. Çünkü regl olsalar da hala çocukturlar. Bir anda diğer arkadaşlarından farklılaştıklarını düşünürler, ne olduğunu belli etmemeye çalışırlar. Her bir adet kanaması dikkatle idare edilmesi gereken bir dönemdir.

Özellikle de bu konunun tabu olduğu toplumlarda okulda, dışarıda herhangi bir yerde, "Ya üzerime geçer de belli olursa" endişesiyle oturmak çok yorar insanı. Kız çocuğu büyürken özellikle annenin moral desteği çok önemlidir. Büyümeyi, zor adapte olunacak bir durumdan, her aşamasında kutlanacak bir hadiseye çevirmekten, normalleştirmekten daha güzel ne olabilir? Özellikle de kadın bedenine bu kadar riyakarca davranan bir toplumda bu durumun saklanacak bir sır olmaktan çıkarılması daha da önemli. Tam olarak Düvenci’nin yaptığı gibi:

"Benim için güçlü bir kız çocuğu; önce kendini ve bedenini seven, kendine dair her değişimine kıymet veren, kendi ile ilgili her şeyle gurur duyan, duygularına ve özüne şefkat duyan, kendi fikirleri olan, başkaları için yaşamayan, ailesinden kıymet gören ve her güzel anını kutlayabilendir. Melisa'm yıllar sonra büyüdüğünde, ilk regl olduğu bu özel günü hatırladığında, yanağı sızlamayacak, kalbi çiçek açacak. Genç kızlığa ilk adım attığı günün ne kadar kıymetli olduğuna bir kez daha emin olduğu bir gün olacak zihninde. Genç kızlığının kıymetini teslim ettiğim kızım, kendi kıymetini ne olursa olsun unutmayacak. Ve en önemlisi utanmayacak."

Benim ve arkadaşlarımın ilk regl olduğumuzda neler hissettiğimizi hatırladım. İçimden Ceyda Düvenci'ye sarılmak geldi. Küçükken, o utanma duygusuyla baş etmeye çalışırken, daha başka nelerin kız çocuklarının kafasına sokulduğunu düşündüm, başka kadınlardan duyduğum şeyleri… "Regl dönemlerinde yıkanmanın iyi olmadığı, normal aktivitelerini yapamayacakları, hayatlarını askıya almaları gerektiği gibi" gibi hikayeleri. Göz teması kurmadan, gazetelere sarılarak satın alınan, hızla çantaya atılan pedleri…

Tüm dünyada böyle

Kadın bedenine yönelik bu riyakarlık bizim memlekete özgü değil tabii ki. Kazakistan’da LGBTİ+ aktivisti Zhanar Sekerbayeva, yaklaşık 3 yıl önce adet kanamasının ayıp olmadığını anlatmak için bir eylem düzenleyince gözaltına alındı ve para cezasına çarptırıldı. Elinde "Şiddet ayıp değil de, menstrüasyon mu ayıp" diye soran bir pankart, adet gören bir kadını tasvir eden bir çizim, üzerindeyse kırmızıya boyanmış bir ped vardı.

Kadın bedenine karşı riyakarca yaklaşımın en iyi örneklerinden biri Hindistan'da ve Nepal’de yaşanıyor. Adı da olan, "Chhaupadi" denen bir uygulama var. Regl olan çocuklar evin dışında karanlık bir yere kapatılıyorlar. Aile ilk adeti kutlarken, çocuk kanaması boyunca dışarıya çıkamıyor. Sadece çocuklar değil, regl dצnemindeki kadınlar da izole ediliyor. Hindistan'da Chhaupadi’nin uygulandığı bazı Hindu topluluklarında kadınlar "adet kulübeleri" denen yerlerde ya da ahırlarda günlerce kapalı kalıyor. Erkeklerle temas etmeleri yasak, mutfağa girmeleri yasak. Hindistan’da hala srdrlen bu işkence, Nepal’de ancak 2018’de suç olarak kabul edilebildi. Ama toplumun değişmesi için epey bir yol katedilmesi şart.

Direksiyonda oturduklarını sananlara sıkı bir eğitim şart! Hiçbir yerde almadıkları bu eğitimi, onlara, biz kadınlar vereceğiz.

Banu Güven

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdiGelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdi
Tavuğunu yiyen tilkiye gülümseten tepkiTavuğunu yiyen tilkiye gülümseten tepki
36 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 36?36 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 36?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Esnafları ilgilendiren kritik görüşme!

Esnafları ilgilendiren kritik görüşme!

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Diğer Haberler

Datça’da kıyıya erkek cesedi vurdu

datca-da-kiyiya-erkek-cesedi-vurdu

Damda güvercin uçururken sırtından vuruldu

Damda güvercin uçururken sırtından vuruldu

Tavuğunu yiyen tilkiye "Afiyet olsun" dedi

Tavuğunu yiyen tilkiye gülümseten tepki

Kızına cinsel istismardan tutuklandı, mahalleli evi ateşe verdi

İğrenç olay! Kendi kızına cinsel istismarda bulundu

Komşular arasındaki 'bebek sesi' tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 4 yaralı

Komşular arasındaki 'bebek sesi' tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 4 yaralı

Annesini bıçakla kovaladı, araya giren kardeşini öldürdü

Annesini bıçakla kovaladı, araya giren kardeşini öldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.