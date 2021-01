Utanılması gereken, regl değil

Kız çocukları için adet görmek, regl olmak büyümenin bir parçası. Her kız çocuğunun hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Ansızın gelen bu değişime kız çocuklarının alışması öyle kolay değildir, özellikle de erken yaşta olunduğunda. Çünkü regl olsalar da hala çocukturlar. Bir anda diğer arkadaşlarından farklılaştıklarını düşünürler, ne olduğunu belli etmemeye çalışırlar. Her bir adet kanaması dikkatle idare edilmesi gereken bir dönemdir.

"Benim için güçlü bir kız çocuğu; önce kendini ve bedenini seven, kendine dair her değişimine kıymet veren, kendi ile ilgili her şeyle gurur duyan, duygularına ve özüne şefkat duyan, kendi fikirleri olan, başkaları için yaşamayan, ailesinden kıymet gören ve her güzel anını kutlayabilendir. Melisa'm yıllar sonra büyüdüğünde, ilk regl olduğu bu özel günü hatırladığında, yanağı sızlamayacak, kalbi çiçek açacak. Genç kızlığa ilk adım attığı günün ne kadar kıymetli olduğuna bir kez daha emin olduğu bir gün olacak zihninde. Genç kızlığının kıymetini teslim ettiğim kızım, kendi kıymetini ne olursa olsun unutmayacak. Ve en önemlisi utanmayacak."

Benim ve arkadaşlarımın ilk regl olduğumuzda neler hissettiğimizi hatırladım. İçimden Ceyda Düvenci'ye sarılmak geldi. Küçükken, o utanma duygusuyla baş etmeye çalışırken, daha başka nelerin kız çocuklarının kafasına sokulduğunu düşündüm, başka kadınlardan duyduğum şeyleri… "Regl dönemlerinde yıkanmanın iyi olmadığı, normal aktivitelerini yapamayacakları, hayatlarını askıya almaları gerektiği gibi" gibi hikayeleri. Göz teması kurmadan, gazetelere sarılarak satın alınan, hızla çantaya atılan pedleri…