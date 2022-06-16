Utanmayın: Aynı derdi çeken milyonlar var! Bacne nedir? Sırt sivilceleri neden çıkar, nasıl geçer?

Sırt sivilceleri tatil öncesi birçok kişiyi rahatsız ediyor. Kendimiz göremesek de varlığının bile rahatsız ettiği sırt sivilceleri birçok neden ötürü çıkıyor olabilir. İngiltere’de 'Bacne' (Bakteri, sivilce ve sırt kelimelerinin İngilizcelerinden kelime oyunu) olarak adlandırılan sırt sivilceleri ile ilgili uzmanlar açıklama yaptı.

Yüzünde sivilce sorunuyla uğraşanların çoğu muhtemelen sırtlarındaki sivilcelerden de rahatsız olacaklardır. Sırt sivilcelerini kıyafetinizin altında saklamak en kolay yöntem gibi görülebilir. Aslında bu durumu daha da kötüleştirebilir.

Cilt uzmanı Nada Ward, sırt sivilcelerinin yaygın olarak ortaya çıktığını ve cilt bakımı yapılmasının çok zor olmasından ötürü çıkan sivilcelerin normal olduğunu belirtti. Siyah nokta, sivilce ve lekelere birçok şey neden olabilir. Yüzümüzde olduğu gibi sırtımızda da sebum üreten görünmez yağ bezleri bulunuyor. Sebum birikimi gözenekleri tıkayarak sivilce ve siyah nokta oluşumuna neden olabilir. Düzenli olarak sırt bölgesini temizlememek ölü veya kuru cilt hücrelerinin birikmesine neden olur ve cildin nefes almasını zorlaştırabilir.

Ward, sırt sivilcelerine neden olan unsurları şu şekilde sıraladı:

Genetik

Yağlı cilt

Dar kıyafetler giymek

Sırt çantası kullanımı

İlaç kullanımı

Terli kalmak

Şekerli ve yağlı yiyecekler

SIRT SİVİLCELERİ NASIL GEÇER?

Nada Ward, sırt sivilcelerinden şikayetçi olan kişilere kıyafetlerini çok dikkatli seçmelerini söyledi. Ward, "Çok dar giysiler cildinizin nefes almasına izin vermez, bu da gözeneklerinizde ter ve döküntü oluşmasına neden olabilir. Akneye yatkınsanız, aynı etkiye sahip olabileceğinden sırt çantası giymekten kaçınmanın yanı sıra bol giysiler giymelisiniz. Düzenli egzersiz yapmak da sırt sivilcelerine neden olabilir ve bu nedenle egzersiz sonrası duş almak, biriken teri ve yağı temizlemek için iyi bir fikirdir" dedi.



