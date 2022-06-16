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Utanmayın: Aynı derdi çeken milyonlar var! Bacne nedir? Sırt sivilceleri neden çıkar, nasıl geçer?

16.06.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de 'Bacne' olarak adlandırılan sırt sivilceleri milyonlarca kişinin plajlarda rahatça gezmesini engellerken aynı zamanda rahatsız hissetmesine neden oluyor. Yaygın bir sorun olan sırt sivilcelerinin ortaya çıkmasının birçok faktörü olabilir. Uzmanlar, sırtta çıkan irin dolu sivilcelerden kurtulmanın bazı yolları olduğunu söyledi.

Utanmayın: Aynı derdi çeken milyonlar var! Bacne nedir? Sırt sivilceleri neden çıkar, nasıl geçer?

Sırt sivilceleri tatil öncesi birçok kişiyi rahatsız ediyor. Kendimiz göremesek de varlığının bile rahatsız ettiği sırt sivilceleri birçok neden ötürü çıkıyor olabilir. İngiltere’de 'Bacne' (Bakteri, sivilce ve sırt kelimelerinin İngilizcelerinden kelime oyunu) olarak adlandırılan sırt sivilceleri ile ilgili uzmanlar açıklama yaptı.

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Yüzünde sivilce sorunuyla uğraşanların çoğu muhtemelen sırtlarındaki sivilcelerden de rahatsız olacaklardır. Sırt sivilcelerini kıyafetinizin altında saklamak en kolay yöntem gibi görülebilir. Aslında bu durumu daha da kötüleştirebilir.

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Cilt uzmanı Nada Ward, sırt sivilcelerinin yaygın olarak ortaya çıktığını ve cilt bakımı yapılmasının çok zor olmasından ötürü çıkan sivilcelerin normal olduğunu belirtti. Siyah nokta, sivilce ve lekelere birçok şey neden olabilir. Yüzümüzde olduğu gibi sırtımızda da sebum üreten görünmez yağ bezleri bulunuyor. Sebum birikimi gözenekleri tıkayarak sivilce ve siyah nokta oluşumuna neden olabilir. Düzenli olarak sırt bölgesini temizlememek ölü veya kuru cilt hücrelerinin birikmesine neden olur ve cildin nefes almasını zorlaştırabilir.

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Ward, sırt sivilcelerine neden olan unsurları şu şekilde sıraladı:

  • Genetik
  • Yağlı cilt
  • Dar kıyafetler giymek
  • Sırt çantası kullanımı
  • İlaç kullanımı
  • Terli kalmak
  • Şekerli ve yağlı yiyecekler

SIRT SİVİLCELERİ NASIL GEÇER?

Nada Ward, sırt sivilcelerinden şikayetçi olan kişilere kıyafetlerini çok dikkatli seçmelerini söyledi. Ward, "Çok dar giysiler cildinizin nefes almasına izin vermez, bu da gözeneklerinizde ter ve döküntü oluşmasına neden olabilir. Akneye yatkınsanız, aynı etkiye sahip olabileceğinden sırt çantası giymekten kaçınmanın yanı sıra bol giysiler giymelisiniz. Düzenli egzersiz yapmak da sırt sivilcelerine neden olabilir ve bu nedenle egzersiz sonrası duş almak, biriken teri ve yağı temizlemek için iyi bir fikirdir" dedi.


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