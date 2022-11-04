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  4. Utanmayın doktora koşun: Bu durumu yaşıyorsanız dikkat! Kalp hastalığı hakkında uyarı veriyor olabilir

Utanmayın doktora koşun: Bu durumu yaşıyorsanız dikkat! Kalp hastalığı hakkında uyarı veriyor olabilir

04.11.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel sorunlar çok çeşitli olabiliyor. Yaşanılan cinsel sorunlar sadece cinselliği değil farklı farklı hastalıkları da etkileyebiliyor. Genellikle sosyal anlamda sorunlara yol açan cinsellik problemlerinin bazı hastalıkların habercisi olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar erektil disfonksiyonun kalp hastalığı habercisi olabileceğini vurguluyor.

Utanmayın doktora koşun: Bu durumu yaşıyorsanız dikkat! Kalp hastalığı hakkında uyarı veriyor olabilir

Erkeklerde görülen sertleşememe problemine erektil disfonksiyon denmektedir. Oldukça olumsuz durumlara yol açan erektil disfonksiyon toplumda sıklıkla görülen cinsel problemler arasında bulunmaktadır. Erektil disfonksiyon stres, yaş, hastalık, kötü alışkanlıklar gibi birçok nedenden kaynaklanıyor olabilir. Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Görkem Göldağ, erkeklerin kabusu haline gelen ve tedavisi olmayan erektil disfonksiyon (sertleşme) probleminin kalp hastalıklarından kaynaklanabileceğini söyledi.

KALP DAMAR HASTALIĞI OLAN KİŞİLERDE SIKLIKLA GÖRÜLÜR

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Amerika, Avrupa ve Türkiye’de yapılan araştırmalara göre erkeklerin yüzde 20 ila 70’inde erektil disfonksiyon problemlerinin göründüğünü söyleyen Dr. Ömer Görkem Göldağ, “Erektil disfonksiyon problemi bir diğer adıyla erektil disfonksiyon, cinsel performans için gerekli ereksiyonun yeterince sağlanamaması veya sürdürülememesi hali olarak tanımlanır. Yaşam kalitesini etkileyen önemli bir sağlık sorunudur ve kalp ve damar hastalığı olanlarda sık görülür. Yaş, şeker hastalığı, hipertansiyon, obezite, kolesterol bozuklukları, sigara içme, hareketsiz yaşam tarzı, ailede erken yaşta (erkeklerde 55 yaş, kadınlarda 65 yaş¸ öncesi) kalp ve damar hastalığı hikayesi olması, kalp ve damar hastalığı için risk faktörleridir. Dolayısıyla bu risk faktörlerinin kontrol edilmesi ve tedavisi, erektil disfonksiyonu da engeller” diye konuştu.

KULLANILAN İLAÇLAR KALP KRİZİNİ TETİKLEYEBİLİR

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Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Görkem Göldağ, erektil disfonksiyon rahatsızlığı yaşayan hastaların yaşadıkları hastalıktan bağımsız olarak EKG, EKG, EFOR testi ve diğer ileri testler ile durumlarının değerlendirilmeleri gerektiğine dikkat çekti. Yüksek riskli kalp hastalarında cinsel aktivite ve erektil disfonksiyon tedavisinin uzayacağına dikkat çeken Dr. Göldağ, “Erektil disfonksiyon bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçların önemli bir kısmı kalp ilaçları ile etkileşerek kalp krizi ve ritim bozukluğu ile ani ölüm riskini dahi artırabilmektedir. Tüm bu nedenlerle erektil disfonksiyon problemi olan kişilerin kalp ve damar hastalıklarının da olabileceğini,
kalp ve damar hastalıklarının tedavisinin erektil disfonksiyon problemini düzeltebileceğini, ayrıca erektil disfonksiyon bozukluğunda kullanılan ilaçların kalp ve damar sağlığı açısından dikkatle kullanılması gerektiğini bilmeleri ve bir Kalp ve Damar Hastalıkları uzmanına muayene olmalarını önermekteyiz” ifadelerini kullandı.

HASTALAR DOKTORA ANLATMAYA UTANIYOR

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Erektil disfonksiyon problemi yaşayan ve bu nedenle üroloji doktorlarına başvuran hastaların çoğunun bu bilgiden yoksun olduğunu söyleyen Dr. Göldağ, “Cinsel aktivite bozukluğu yaşayan hastaların büyük bir çoğunluğu, erektil disfonksiyon problemlerini doktora anlatmaktan çekiniyor. Üroloji doktoruna başvuran hastalar da üroloji doktorlarına kalp rahatsızlıklarından bahsetmiyor. Bazı hastalar kalp rahatsızlıklarının da farkında olmayabiliyorlar.

KALP KRİZİNİ TETİKLEYEBİLİR

Dolayısıyla doktor ve hasta arasındaki bu iletişim bozukluğu, tedavinin uzamasına veya hastanın aldığı ilaçların kalp krizini tetiklemesine neden olabiliyor. Bu konuda yaşanmış çok sayıda örnekleri duyuyoruz. Erektil disfonksiyon problemini yaşayan veya tedavisi uzayan hastaların üroloji doktorlarının yanı sıra kalp ve damar hastalıklarına başvurmasının hayati derecede önemli olduğunu bilmeleri gerekiyor” dedi.

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