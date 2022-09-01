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Utanmayın herkes bunu arıyor! Görünüşünün nedeni hastalık olabilir…

01.09.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuvalet alışkanlıkları çok çeşitli olabiliyor. Dışkı da zaman zaman değişiklikler meydana geliyor. Normalin dışındaki görünümler insanları korkutabiliyor. Toplumun dışkı renkleri konusunda bilinçlenmesi gerekiyor. Dışkınızın anormal göründüğünü ve farklı renkte olduğunu düşünüyorsanız bu haberi okuyabilirsiniz.

Utanmayın herkes bunu arıyor! Görünüşünün nedeni hastalık olabilir…

Toplumun internet üzerinden en fazla araştırma yaptığı ama asla konuşmadığı konular arasında cinsellik ve tuvalet bulunuyor. Dışkılarının renginin farklı olduğunu düşünen birçok kişi endişelenerek bu durumu sorguluyor. Dışkının görünümü, yapısı, kokusu hastalıklar konusunda oldukça uyarıcı olabiliyor. En çok korkulan yeşil dışkı toplumda sıklıkla görülen anormal dışkı türleri arasında bulunuyor. Bu durum yediğiniz besinlerden kaynaklanabildiği gibi çok ciddi hastalıklar yüzünden de gelişebiliyor.

YEŞİL DIŞKI NEDEN OLUR?

BESLENME KAYNAKLI

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Beslenmenizde lahana, brokoli ve ıspanak gibi çok sayıda yeşillik bulunması dışkınızın rengini yeşil hale getirebilir. İçinde çok fazla yeşil boya bulunan yiyecekleri tüketmek de aynı şeye sebebiyet verebilir. Aynı zamanda yaban mersini gibi mavi veya mor renkli besinleri tüketmek de yeşil dışkılamaya yol açabilir. Bunun sebebi yeşil-sarı renkte olan safra sıvısı ile mor-mavi renkte besinlerin karışmasıdır. Dışkınızın normal rengine dönmesi için yeşil ve mavi-mor yiyeceklerden bir süre uzak durun. Eğer bu renkli besinleri tüketmediğinizde dışkı renginiz normale dönerse endişe edilecek bir durum yok demektir.

PARAZİT VE ENFEKSİYON

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Eğer safranız düzgün bir şekilde parçalanamıyorsa, sık sık orijinal sarı-yeşil rengini korur ve dışkınızın bu renklerde çıkmasına sebep olur. Eğer norovirüs gibi virüslerden veya giardia gibi parazitlerden kaynaklanan bir enfeksiyonunuz varsa bunlar da ishal olmanıza neden olabilir. Bu gibi durumlarda safranızın kahverengi olma ihtimali çok düşüktür ve yeşil dışkılama gözlenebilir. Mide krampı, kusma ve ateş belirtilerinin yanında yeşil ishal sorunu yaşıyorsanız ve birkaç gün içerisinde normale dönmezse doktorunuzu ziyaret etmenizde fayda var.

BAĞIRSAK SENDROMU

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Yediğiniz besinlerin sindirim sistemine ilerletilmesinde bağırsak kasılmaları rol oynar fakat çok güçlü ve uzun süreli kasılmalar ishal sendromuna, çok zayıfsa kabızlığa yol açar. Eğer gün içerisinde bağırsak kasılmalarınızda çok hızlı bir yükseliş olursa, hem kabızlık hem ishal karışımı içeren IBS-M veya IBS-D sendromları görülebilir. Bu bahsedilen süreçlerde eğer tetikleyici besinleri tüketirseniz yeşil ishal söz konusu olabilir. Bu sendromların görüldüğü süreci tetikleyen besinler; narenciye, buğday ve süt ürünleridir. IBS-M veya IBS-D teşhisi konduysa ve gerekli ölçüde kontrol altına alındıysa zaman zaman yeşil dışkı ile karşılaşmak sizi korkutmasın. Ancak düzenli olarak yeşil ishal durumu ile karşı karşıyaysanız doktorunuza danışmanızda fayda var.

CROHN HASTALIĞI

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Crohn hastalığı, sindirim sisteminizde, genellikle ince bağırsağınızda ve kalın bağırsağınızın başında tahrişe neden olur. Bu tahriş safra sindirimini zorlaştırarak yeşil dışkılamaya sebebiyet verebilmektedir. Crohn hastalığından musdaripseniz mide ağrısı, halsizlik, ateş, kilo kaybı, kanlı dışkı, iştahsızlık ve yetersiz beslenme gibi başka semptomlar da yaşayabilirsiniz.

ÜLSERATİF KOLİT

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Ülseratif kolit, sindirim sisteminizde, genellikle kalın bağırsaklarınızda ve rektumunuzda iltihap ve yaralar olduğunda ortaya çıkar. İshalle birlikte karın krampları, rektal ağrı, gerçekten tuvalet yapma ihtiyacı hissi, dışkı yaparken kanama, kilo kaybı, yorgunluk, ateş ve diğer rahatsız edici semptomlarla karşılaşabilirsiniz. Sürekli dışkılama problemleri, mide ağrısı ve bununla alakalı görünen herhangi bir şeyle uğraşıyorsanız, enflamatuar bir bağırsak hastalığınız olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza görünün.

DEMİK TAKVİYESİ ALMAK

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Demir eksikliği anemisi gibi bir sorun nedeniyle doktorunuzun gerekli olduğunu söylemesi durumunda demir takviyesi almanız gerekir. Eğer demir takviyesi aldığınız sürede siyah renkte dışkılama yapıyorsanız, bu vücudunuzun demiri uygun şekilde emdiğine işarettir. Ancak eğer demir takviyesi aldığınız dönemde yeşil renkte dışkılama ile karşılaşırsanız, bu vücudunuzun demiri düzgün şekilde emmediğinin göstergesidir. Bu gibi durumlarda, doktorunuz ile demir takviyesi alıp almama durumunuzu veya dozajını konuşmalısınız.

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