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Utanmayın, herkes yapıyor! Kurtulmak için yapmanız gereken çok basit

27.06.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaz çıkarmak oldukça rahatsız edici durumlara sebep olabiliyor. Gelen gazı tutmak ciddi sonuçlara, ağrılara sebep olabiliyor. Toplum içerisinde gaz çıkarmak uygun görülmüyor. Gaz çıkarmanın neden olduğunu merak ediyor ve bu durumu önlemek istiyorsanız bu haberi mutlaka okumanız gerekiyor.

Utanmayın, herkes yapıyor! Kurtulmak için yapmanız gereken çok basit

Gaz çıkarma vücutta biriken aşırı havanın çıkmasıyla meydana geliyor. Bazen oldukça kötü sonuçlara yol açabilen gaz çıkarmaya neden olan birçok sebep bulunuyor. Yiyecekleri sindirirken gazlar oluşuyor. Kolondaki bakteriler, yiyecek parçacıklarını parçalarken gaz üretiyor. Yiyecek, su veya tükürük yutarken sindirim sisteminde biriken az miktardaki havayı da yutuyorsunuz Bu durum karın bölgesinde basınca sebep oluyor. Fazla gaz çıkarma ihtiyacınız oluyorsa yemek yeme düzeninizi değiştirebilirsiniz.

GÜNDE 15 KERE GAZ ÇIKARILIYOR

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Zamanınızın çoğunu rahatsızlık içinde geçiriyorsanız, sindirimi zor olan yiyecekleri azaltmanız bu duruma da yardımcı olabilir. Gaza neden olan en etkili gıdalar brokoli, lahana gibi sebzeler, fasulye ve gazlı içeceklerdir. İnsanlar günde 15 kere gaz çıkarır. Bu iki bardak gazlı içeceğe eşdeğer gaz üretir.

GAZ ÇIKARMAYI ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

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  • Çok fazla gazlı içecek içmeyin.
  • Yiyeceklerinizi ağzınız kapalıyken çiğneyin ve yemek yerken konuşmayın.
  • Fasulye, lahana, brokoli gibi gaz üreten yiyeceklerden uzak durun.
  • Süt ve süt ürünleri gaz oluşumunu arttırabilir. Kontrollü olarak tüketin.
  • Sindirim sisteminde gaza neden olabilecek yapay tatlandırıcıları ve kızarmış yiyecekleri tüketmeyin.
  • Bağırsaklarınızdaki kasları gevşetmek için zencefil veya nane yiyebilirsiniz. Rezene ve elma sirkesi de bu konuda yardımcı olacaktır.
  • Hafif egzersizler yapın.

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