Utanmayın, herkes yapıyor! Kurtulmak için yapmanız gereken çok basit

Gaz çıkarma vücutta biriken aşırı havanın çıkmasıyla meydana geliyor. Bazen oldukça kötü sonuçlara yol açabilen gaz çıkarmaya neden olan birçok sebep bulunuyor. Yiyecekleri sindirirken gazlar oluşuyor. Kolondaki bakteriler, yiyecek parçacıklarını parçalarken gaz üretiyor. Yiyecek, su veya tükürük yutarken sindirim sisteminde biriken az miktardaki havayı da yutuyorsunuz Bu durum karın bölgesinde basınca sebep oluyor. Fazla gaz çıkarma ihtiyacınız oluyorsa yemek yeme düzeninizi değiştirebilirsiniz.

GÜNDE 15 KERE GAZ ÇIKARILIYOR

Zamanınızın çoğunu rahatsızlık içinde geçiriyorsanız, sindirimi zor olan yiyecekleri azaltmanız bu duruma da yardımcı olabilir. Gaza neden olan en etkili gıdalar brokoli, lahana gibi sebzeler, fasulye ve gazlı içeceklerdir. İnsanlar günde 15 kere gaz çıkarır. Bu iki bardak gazlı içeceğe eşdeğer gaz üretir.

GAZ ÇIKARMAYI ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?