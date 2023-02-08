Utanmazlıkta son nokta! Deprem sözleri Instagram'ı ayağa kaldırdı: "Çok seviniyorum Kahramanmaraş yıkıldı!"

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem tüm ülkeyi yasa boğdu. Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Osmaniye, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye'yi derinden sarsan olaya karşın kendini bilmez bir kişinin sosyal medya hesabında yayımladığı video tepkilere neden oldu.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ SONRASI SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRAN PAYLAŞIM

Vicdansız kadın kamera karşısına geçerek "Çok seviniyorum Kahramanmaraş yıkıldı." dedi.

"Adana yıkıldı, Antep yıkıldı, milyon kişi öldü." diyen kadının ifadeleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Kadın skandal sözlerini "Rabbim tokadını güzel vuruyorsun yıktın mı yıkıyorsun" diyerek sürdürdü.



