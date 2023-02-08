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Utanmazlıkta son nokta! Deprem sözleri Instagram'ı ayağa kaldırdı: "Çok seviniyorum Kahramanmaraş yıkıldı!"

08.02.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen iki deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Son yapılan açıklamaya göre can kaybı sayısı 6 bin 957 oldu. Depremden keyif aldığı apaçık belli olan bir şahsın çektiği skandal video tepki çekti. Akılalmaz sözler sarf eden kadın, ""Çok seviniyorum Kahramanmaraş yıkıldı. Adana yıkıldı, Antep yıkıldı, milyon kişi öldü" ifadelerini kullandı.

Utanmazlıkta son nokta! Deprem sözleri Instagram'ı ayağa kaldırdı: "Çok seviniyorum Kahramanmaraş yıkıldı!"

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem tüm ülkeyi yasa boğdu. Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Osmaniye, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye'yi derinden sarsan olaya karşın kendini bilmez bir kişinin sosyal medya hesabında yayımladığı video tepkilere neden oldu.

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KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ SONRASI SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRAN PAYLAŞIM

Vicdansız kadın kamera karşısına geçerek "Çok seviniyorum Kahramanmaraş yıkıldı." dedi.

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"Adana yıkıldı, Antep yıkıldı, milyon kişi öldü." diyen kadının ifadeleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

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Kadın skandal sözlerini "Rabbim tokadını güzel vuruyorsun yıktın mı yıkıyorsun" diyerek sürdürdü.

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