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Utrecht Saldırısı Sanığının Tutukluluğu Uzatıldı

22.03.2019 18:59 | Son Güncelleme

Hollanda’nın Utrecht kentinde bir tramvayda düzenlenen silahlı saldırının sanığı hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanığın tutukluluğunu iki hafta daha uzattı

Utrecht Saldırısı Sanığının Tutukluluğu Uzatıldı

Hollanda’nın Utrecht kentinde bir tramvayda düzenlenen silahlı saldırının sanığı hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanığın tutukluluğunu iki hafta daha uzattı.

Türkiye doğumlu, Gökmen Tanış isimli sanık cinayet suçuyla yargılanıyor. Hollandalı yetkililer saldırının terör boyutunu da araştırmaya devam ediyor. Savcıların Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamaya göre sanık suçunu itiraf etti ve eylemi tek başına düzenlediğini savundu.

Tanış’ın çıkarıldığı mahkemenin sözcüsü Els de Stigter soruşturmaların devam edeceğini, 37 yaşındaki sanığın tutukluluk süresinin de şu an için 14 gün daha uzatıldığını aktardı. Sanığın sıkı gözetim altında tutulduğunu ve sadece avukatıyla görüştürüldüğünü belirten De Stigter iki haftanın sonunda tutukluluk süresinin yeniden uzatılmasının da muhtemel olduğunu kaydetti.

Utrecht’teki bir tramvayda 19 Mart’ta düzenlenen silahlı saldırıda üç yolcu hayatını kaybetmiş, üçü de ağır yaralanmıştı.

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