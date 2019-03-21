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Utrecht zanlısı hakkında terörizm suçlamasıyla dava açılacak

21.03.2019 14:55 | Son Güncelleme

Hollanda'da üç kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırının şüphelisi Türkiye doğumlu Gökmen Tanış hakkında terörizm suçlamasıyla dava açılacağı açıklandı.

Utrecht zanlısı hakkında terörizm suçlamasıyla dava açılacak

Hollanda'da üç kişinin ölümüyle sonuçlanan tramvaydaki silahlı saldırının faili Gökmen Tanış hakkında savcılık açıklama yaptı. Soruşturmayı yürüten Savcılıktan yapılan açıklamada şüphelinin "radikal görüşlere sahip olduğu" ancak bu görüşlerin saldırı ile bağlantısı konusunda araştırmaların devam ettiği ifade edildi. Savcılık açıklamasında "şüphelinin sadece terörist bir amaçla mı hareket ettiği yoksa olayın radikal düşüncelerle bağlantılı kişisel bir hesaplaşma mı olduğu konusunda araştırmalarımız sürüyor" denildi. Tanış'ın saldırıyı tek başına gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.

Tramvaydaki silahlı saldırının 37 yaşındaki Türkiye doğumlu zanlısı Tanış Cuma günü hakim karşısına çıkacak. Kamuya kapalı yapılacak duruşmada savcılık şüpheli hakkında terörist saiklerle tehdit, insan öldürme ve öldürmeye teşebbüs nedeniyle hapis cezası talep edecek. Tanış'ın ayrıca ruh sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin kontrolden geçirilmesi bekleniyor.

Hollanda'nın Utrecht kentinde bir tramvayda düzenlenen silahlı saldırı sonucu üç kişi yaşamını yitirmişti. Saldırı sonrası olay yerinden kaçmayı başaran zanlı saatler süren operasyon sonrası yakalanabilmişti. Hollanda polisi olayla ilgili olduğundan şüphelenilen üç kişiyi daha gözaltına almıştı. Sabıkası bulunan saldırganın aracında bulunan bir mektup ve saldırgan ile kurbanlar arasında bir bağın bulunamamış olması saldırının terörist saiklerle işlendiği şüphesini artırmıştı.

AFP,AP,rtr/MY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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