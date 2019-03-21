Utrecht’teki Saldırıda Terör Şüphesi Artıyor

Hollanda’da bir tramvayda ateş açan ve 3 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırının terör eylemi olduğu görüşü ağırlık kazanıyor. Ancak bu konuda kesin delillere varabilmek için yapılan soruşturma hala sürüyor.

Savcılar, 37 yaşında Türkiye doğumlu Gökmen Tanış’ın Utrecht kentindeki saldırıyı yalnız gerçekleştirdiğini düşünüyor ancak soruşturmanın sürdüğünü de belirtiyor.

Savcılar tarafından yapılan açıklamada “Şüphelinin terör eylemi amacıyla yalnız mı hareket ettiği yoksa kişisel sorunlar ve ırkçı ideolojinin birleşiminin mi bu eyleme neden olduğunu hala araştırıyoruz” denildi.

Tanış’ın Cuma günü jüri karşısına çıkartılması, ayrıca psikolojik testten de geçirilmesi bekleniyor.

Tanış’ın Utrecht kentinde bir tramvayda ateş açmasıyla meydana gelen saldırı Pazartesi öğle saatine doğru gerçekleşmiş, üç kişi ölmüş, beş kişi de yaralanmıştı. Tanış, polisin yedi saat sürdürdüğü takibin ardından yakalanmıştı.

Savcıların Tanış’ı birden fazla cinayet, terör niyetiyle kasten adam öldürmek ve terör eylemi niyetiyle tehditte bulunmakla suçlamaya hazırlandığı belirtiliyor.

