HABER

Ütü kablosuyla kendisini astı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 15:40 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Muhammet Deniz S.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Muhammet Deniz S. (24) ütü kablosuyla kendini tavana asarak yaşamına son verdi. Olay öğle saatlerinde, Ata Evler Mahallesi Kemalpaşa Caddesi Boran Sokak’ta meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Muhammet Deniz S., ailesinin dışarıda olduğu sırada ütü kablosunu odasının tavanında bulunan çengel demire geçirip kendini astı. Eve gelen ailesi Muhammet Deniz S.'yi tavana asılı görünce hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Yapılan incelemede öldüğü tespit edilen gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
İdlib’e beton blok sevkiyatı devam ediyorİdlib’e beton blok sevkiyatı devam ediyor
Kartal'da yangında öldüğü sanılan kadının cinayeti kurban gittiği ortaya çıktıKartal'da yangında öldüğü sanılan kadının cinayeti kurban gittiği ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.