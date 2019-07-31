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Ütüden gelen lezzet

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 10:25 | Son Güncelleme

Eskişehir’deki işletmelerinde meşhur Balaban Kebabını kendilerine has bir yöntemle ütü ile pişiren baba ve oğul, 30 yıldır süregelen ilginç yöntemlerini yaşatmaya devam ediyor.Eskişehir’in kendine has lezzetlerinden olan Balaban Kebabı, tadıyla parmakları ısırtıyor.

Eskişehir’deki işletmelerinde meşhur Balaban Kebabını kendilerine has bir yöntemle ütü ile pişiren baba ve oğul, 30 yıldır süregelen ilginç yöntemlerini yaşatmaya devam ediyor.
Eskişehir’in kendine has lezzetlerinden olan Balaban Kebabı, tadıyla parmakları ısırtıyor. Meşhur lezzet için önce pidenin üzerine köfte ve et yerleştirilirken ardından salça, yoğurt ve tereyağı ile lezzet ikiye katlanıyor. Eskişehir’de Balaban Kebabı yapan bir işletmede ise tarif aynı olsa bile pişirme yöntemi oldukça şaşırtıyor. Diğer işletmelerin aksine kebapları ütüde pişiren baba ve oğul, 30 yıldır kendi buldukları bu yöntemle müşterilerini ağırlıyor. Müşteriler Yolveren Sokak üzerinde bulunan mekanla özdeşleşen ütü ile kendilerine has bir deneyim sunan işletmeye oldukça talep gösteriyor. Babasından gördüğü pişirme yöntemini devam ettiren Uğur Dağdeviren ise tıpkı kendi babası gibi bu birikimi oğluna aktararak uzun yıllar yaşatmak istiyor.

“Ütü kullandığımızda et daha lezzetli oluyor”
Kendilerine has yöntemin tarifini veren Uğur Dağdeviren, ütü sayesinde etin daha yumuşak ve daha lezzetli olduğunu ifade etti. İşlemi babasından gördüğünü ve kendi oğluna da aktarmak istediğini belirten Dağdeviren, “Et pişerken üzerine ütü bastırıyoruz. Ütü bastırınca etler daha hızlı ve daha iyi pişiyor. Bu işlemi babam bulmuş. Biz de ondan gördüğümüz şekilde devam ettiriyoruz. İlk defa görenler genelde şaşırıyor, ilginç geliyor. Fotoğrafını çekiyorlar, kameraya çekiyorlar. Ütü kullandığımızda et daha yumuşak oluyor, daha lezzetli oluyor. Bu işlemi babam bulmuş. Ben de oğluma aktarmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ütüden gelen lezzet

Ütüden gelen lezzet

Ütüden gelen lezzet

Ütüden gelen lezzet

Ütüden gelen lezzet

Ütüden gelen lezzet

Ütüden gelen lezzet

Ütüden gelen lezzet

Ütüden gelen lezzet

Ütüden gelen lezzet

Ütüden gelen lezzet

Ütüden gelen lezzet

Ütüden gelen lezzet

Ütüden gelen lezzet

Ütüden gelen lezzet

Ütüden gelen lezzet

Ütüden gelen lezzet

Ütüden gelen lezzet

Ütüden gelen lezzet

Ütüden gelen lezzet

Ütüden gelen lezzet

Ütüden gelen lezzet

Ütüden gelen lezzet
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